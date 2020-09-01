Findes fortalece ainda mais compromisso com a ética e a transparência

Topo do prédio da Findes em Vitória: nova estrutura Crédito: Fernando Madeira

Base para qualquer gestão eficiente, a transparência é pedra fundamental para pautar ações voltadas para resultados e entregas coletivas em uma gestão corporativa moderna. A transparência na gestão impulsiona e motiva pessoas a atuarem da mesma forma, gerando um ambiente de trabalho mais colaborativo, melhorando a imagem e reputação institucional.

Aliada a isso, uma estrutura de governança requer accountability, e para isso a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), além de publicar mensalmente a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e despesas do cartão corporativo da Presidência no seu site institucional, reformulou seu Estatuto Social no ano de 2019, tornando-o mais robusto e alinhado com as melhores práticas de governança corporativa da iniciativa privada, recomendadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG).

Na nova estrutura, a Findes passa a atuar com uma Assembleia Geral, formada pelos representantes de sindicatos industriais, um Conselho Administrativo, formado por 11 membros, sendo dois deles externos à instituição, além do Conselho Fiscal, que é ligado diretamente à Assembleia Geral.

Com uma gestão moderna e preocupada em promover as melhores práticas, a Findes fortaleceu ainda mais seu compromisso com a ética e a transparência. Nesse sentido, cabe destacar que a instituição implementou um Programa de Compliance na gestão de 2017-2020, tendo firmado recentemente um compromisso de juntar os esforços da Rede de Integridade com a Transparência Internacional – Brasil, para promover, junto com outras Federações e grupos empresariais e com apoio da Embaixada da Austrália, a integração do setor empresarial ao “Programa de Integridade nos Estados”.

Esse projeto — fruto de uma parceria entre a Transparência Internacional-Brasil e as embaixadas do Canadá e da Dinamarca — visa a elaboração de planos de integridade e a transparência para os Estados e seu posterior monitoramento, em um processo colaborativo com órgãos de controle, Assembleias Legislativas, Poder Judiciário, sociedade civil e empresas. Um de seus pilares está voltado ao setor privado por meio de Ações Coletivas anticorrupção, de integridade e transparência nas empresas.

O Sistema Findes iniciou, na gestão passada, um processo de transformação cultural para profissionalizar ainda mais a gestão. O caminho agora é continuar promovendo ações junto à iniciativa privada que fortaleçam o compromisso com a integridade, ética e transparência, sendo impulsionador desse tema no Estado.

É primordial para uma gestão eficiente a busca contínua de ações que fortaleçam a estrutura de governança e integridade, sendo modelo para a indústria e demais empresas no Estado e no Brasil.