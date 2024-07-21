Equilíbrio emocional em 'Divertida Mente 2': lições para todas as idades

A Alegria, a Tristeza, a Raiva, a Nojinho e o Medo já habitavam o “painel de controle” no cérebro de Riley. A nova turma se junta ao grupo e rapidamente toma o controle e reprime as emoções anteriores da personagem principal. Liderados pela Ansiedade, os membros recém-chegados causam confusão e tiram o equilíbrio emocional de Riley do prumo.

Com todos os acontecimentos do início da adolescência, como a relação com os pais, a conquista de novos amigos e a aceitação por eles, o medo de errar e as mudanças corporais, as emoções ficam à flor da pele.

Filme Divertida Mente 2 Crédito: Divulgação

Em um certo momento do filme, a protagonista encontra-se em uma situação em que precisa escolher entre as amigas de infância ou impressionar meninas mais velhas com quem conviveria no ensino médio. Pressionada com a impossibilidade de se contentar com apenas uma decisão, Riley tem um quadro bastante similar a uma crise de pânico: desconforto no tórax, agitação, palpitações, falta de ar, sudorese aumentada. Ao mesmo tempo, as emoções no “painel de controle” da personagem são impedidas pela Ansiedade de agir, até a quase pane do sistema. Nesse momento, todos se unem ao redor da líder descontrolada, despressurizando a situação.

Assim como o primeiro filme, "Divertida Mente 2" cativou a audiência adulta e mais madura justamente por ilustrar as consequências do domínio de uma emoção em relação às outras, porque precisamos do equilíbrio entre elas, fundamental para uma vida saudável. Cada emoção tem uma função específica em nossa saúde mental e nas atividades do dia a dia.

A Alegria nos motiva e nos ajuda a criar conexões sociais, enquanto a Tristeza permite que lidemos com perdas e busquemos suporte emocional. A Raiva pode ser um catalisador para mudanças necessárias, e o Nojo nos protege de perigos e nos ajuda a evitar situações prejudiciais. O Medo, por sua vez, nos alerta sobre possíveis ameaças e nos prepara para reagir adequadamente.

Em relação às novas emoções que Riley enfrenta, a Ansiedade pode nos preparar para enfrentar desafios, mas, em excesso, pode paralisar e causar sofrimento. A Inveja, quando reconhecida e gerida, pode nos motivar a alcançar objetivos pessoais, enquanto o Tédio pode ser um sinal de que precisamos buscar novas experiências e estímulos. A Vergonha, embora dolorosa, pode nos ajudar a refletir sobre nossas ações e a melhorar nossos comportamentos sociais.