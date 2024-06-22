Enchentes no Sul do ES: o papel do Bandes na recuperação dos negócios

Observamos com preocupação os eventos climáticos extremos se tornando mais frequentes nos últimos anos e as recentes calamidades que impactaram municípios capixabas em março. Além do aumento dos desastres causados pelas fortes chuvas, também se tornaram mais usuais as situações de seca em todo o território, que geram escassez de recursos hídricos e inúmeros prejuízos. Os eventos climáticos extremos causam perdas humanas e materiais às comunidades, afetando o seu cotidiano e, sem uma resposta emergencial, podem levar a dificuldades prolongadas na economia e ao agravamento de problemas sociais.
Em março deste ano, fortes chuvas, que duraram dois dias, ocasionaram danos a 13 municípios no Sul do Espírito Santo, causando mortes, além de grandes perdas materiais e econômicas. Diante da situação de calamidade pública, o Bandes teve o desafio de socorrer as empresas nos territórios afetados com soluções financeiras em condições adequadas e de forma ágil e eficiente.
O mecanismo adotado, o Fundo de Fortalecimento da Economia Capixaba (Fortec), foi criado pelo governo do Estado para oferecer também suporte emergencial em situações de calamidade pública, como as recentes chuvas, e representa um marco importante na capacidade de resposta a crises climáticas severas. Através do Fortec, foram disponibilizados R$ 60 milhões para o Bandes implementar uma linha de financiamento com condições especiais de taxas e prazos para recuperação econômica das regiões afetadas.
Para esta ação, logo nos primeiros dias, o banco capixaba disponibilizou a presença dos seus gerentes de Negócios nos municípios, reforçando o compromisso com o atendimento dedicado no momento de mais dificuldade para a população atingida. Além disso, novas ferramentas digitais conferiram mais agilidade aos pedidos de financiamento, que resultaram em atendimento com tempo médio de quatro semanas entre a etapa de cadastro e a liberação final dos recursos.
Nesses três meses após o que foi considerado o evento climático de maior intensidade que já ocorreu no Espírito Santo, o Bandes desembolsou volume de recursos próximo aos R$ 40 milhões para apoiar a recuperação dos negócios em oito municípios atingidos - Mimoso do Sul, Jerônimo Monteiro, Alegre, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Apiacá. Juntos, esses municípios apoiados reúnem aproximadamente 146 mil capixabas e formam uma economia com forte atividade empreendedora, com mais de 3,6 mil empresas e aproximadamente 22 mil empregos formais.
O Bandes levou financiamento com condições especiais a quase 150 negócios fundamentais para a economia dos municípios atingidos e que são responsáveis por uma parte significativa da oferta de empregos local. Empresas de todos os setores de atividade econômica foram beneficiadas. A maior parte delas do setor de comércio (78%), mas também serviços (15%), indústria (6%) e agropecuária (1%). Ademais, o financiamento concedido para negócios liderados por mulheres, ou seja, que possuem mulheres em seu quadro empresarial, representou 40% do total, o que fortalece o empreendedorismo feminino e a geração de renda para as famílias.
A maior parte do crédito emergencial do Fortec foi destinada para negócios em Mimoso do Sul, município mais atingido pelas chuvas, que recebeu desembolso de R$ 29 milhões. Para se compreender a dimensão desse suporte para a recuperação da economia local, em apenas três meses, foi desembolsado o equivalente a mais de 5,5% do valor de toda a produção de bens e serviços do município em um ano.
Estas ações reforçam o papel do Bandes de agente do desenvolvimento econômico sustentável do Espírito Santo e também o nosso compromisso em prover liquidez aos municípios capixabas em momentos de crise. A resposta ágil e com soluções financeiras diferenciadas - com os recursos do Fortec - busca atingir resultados de curto prazo apoiando o trabalho de recuperação econômica e alcançar no médio prazo o fortalecimento do empreendedorismo e a geração de benefícios econômicos e sociais para a população capixaba.