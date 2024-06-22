Enchentes no Sul do ES: o papel do Bandes na recuperação dos negócios

Observamos com preocupação os eventos climáticos extremos se tornando mais frequentes nos últimos anos e as recentes calamidades que impactaram municípios capixabas em março . Além do aumento dos desastres causados pelas fortes chuvas, também se tornaram mais usuais as situações de seca em todo o território, que geram escassez de recursos hídricos e inúmeros prejuízos. Os eventos climáticos extremos causam perdas humanas e materiais às comunidades, afetando o seu cotidiano e, sem uma resposta emergencial, podem levar a dificuldades prolongadas na economia e ao agravamento de problemas sociais.

Para esta ação, logo nos primeiros dias, o banco capixaba disponibilizou a presença dos seus gerentes de Negócios nos municípios, reforçando o compromisso com o atendimento dedicado no momento de mais dificuldade para a população atingida. Além disso, novas ferramentas digitais conferiram mais agilidade aos pedidos de financiamento, que resultaram em atendimento com tempo médio de quatro semanas entre a etapa de cadastro e a liberação final dos recursos.

O Bandes levou financiamento com condições especiais a quase 150 negócios fundamentais para a economia dos municípios atingidos e que são responsáveis por uma parte significativa da oferta de empregos local. Empresas de todos os setores de atividade econômica foram beneficiadas. A maior parte delas do setor de comércio (78%), mas também serviços (15%), indústria (6%) e agropecuária (1%). Ademais, o financiamento concedido para negócios liderados por mulheres, ou seja, que possuem mulheres em seu quadro empresarial, representou 40% do total, o que fortalece o empreendedorismo feminino e a geração de renda para as famílias.

Mimoso do Sul: município mais atingido pelas chuvas de março de 2024 Crédito: Fernando Madeira

A maior parte do crédito emergencial do Fortec foi destinada para negócios em Mimoso do Sul, município mais atingido pelas chuvas , que recebeu desembolso de R$ 29 milhões. Para se compreender a dimensão desse suporte para a recuperação da economia local, em apenas três meses, foi desembolsado o equivalente a mais de 5,5% do valor de toda a produção de bens e serviços do município em um ano.