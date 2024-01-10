Eleições 2024 e inteligência artificial: é hora de o TSE determinar as regras

As eleições são sempre um momento de festa da democracia (representativa). Talvez se possa dizer tratar-se de ato fundamental para o exercício da cidadania, quando homens e mulheres se apresentam como candidatos, bem como exercem o direito de escolha de seus representantes, sob regras previamente definidas.

Para chegar-se ao dia da votação passa-se por diversos momentos anteriores, desde a definição das candidaturas, a propaganda eleitoral até inserir o voto na urna eletrônica, para, ao final, dar-se posse aos eleitos. Tudo para garantir a representação da diversidade social o mais ampla possível por meio da escolha consciente e bem informada de cidadãos e cidadãs.

Entretanto, nem tudo são flores. A democracia, em particular, e os processos eleitorais têm enfrentado percalços os mais diversos.

Um deles chama a atenção: o uso das novas tecnologias de informação e comunicação, ou, mais simplificadamente, das redes (anti) sociais como instrumentos para a propaganda eleitoral.

Se, inicialmente, supunha-se que a internet viria para amplificar quantitativa e qualitativamente a democracia liberal, o que se tem experimentado é que o desenvolvimento tecnológico, assim como sua popularização e facilitação de uso, serviu para promover-se práticas que impactam negativamente o jogo democrático.

As “fake news” – genericamente ditas “desinformação” – têm servido para constranger e ludibriar as pessoas que irão exercer o voto, propagando conteúdos manipulados, com cada vez mais aparência de veracidade.

No Brasil, a experiência tem mostrado que, na ausência de um regramento produzido pelo Parlamento, o Sistema de Justiça Eleitoral tem buscado suprir essa falta no uso de sua competência normativa. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acaba de divulgar uma proposta para alterar a Resolução n. 23.610/19, na tentativa de regular o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral deste ano, para prefeitos e vereadores.

Algumas novidades merecem a nossa atenção. Partidos políticos, candidatos, eleitores e população em geral devem ficar atentos à convocatória para audiência pública a ser realizada no próximo dia 25 de janeiro, um momento prévio para uma reflexão urgente, que espera da sociedade civil sua massiva participação, para que o processo de desinformação não se repita ou não escale em novos patamares ainda mais deletérios à democracia brasileira.

Alexandre de Moraes, presidente do TSE Crédito: Alejandro Zambrana/TSE

Neste momento, poderemos levar ao TSE os anseios da sociedade para o aprimoramento no controle e combate às “fake news” nas eleições, afinal, será isso que nos permitirá a melhor escolha dos gestores e legisladores locais, tendo presente, como dito antes, que novas tecnologias têm permitido uma sofisticação ainda maior na produção e divulgação de conteúdos de desinformação manipulados.

Também será o momento de estabelecermos regras que definam claramente as responsabilidades das “big techs” proprietárias destas plataformas, além da própria atuação da Justiça Eleitoral no âmbito de suas atribuições.