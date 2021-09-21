Discurso na ONU: Bolsonaro prova que nosso país é sim uma democracia

Jair Bolsonaro durante discurso na Assembleia Geral da ONU Crédito: Reprodução/ YouTube/ ONU

E, de fato, percebe-se que um governo que se coloca como anti-socialista é diariamente detonado nas mídias internacionais de forma quase robótica, ao passo que países onde há ditaduras, como Cuba, são poupados. Uma vez eu ouvi de um embaixador estrangeiro que, no quesito direitos humanos, “não ocorre no Brasil 1% do que ocorre na China”. Mas é mais fácil bater no Brasil democrático e conservador do que na China comunista...

De cara, o presidente enfatiza os pressupostos conservadores que assentam sua visão. Ressaltou que “o Brasil tem um presidente que acredita em Deus”, frase peremptória com a qual se identifica a esmagadora maioria da população brasileira, eu diria até mesmo, no fundo, no fundo, os que não o apoiam, e que na nossa cultura não fere ateus e agnósticos.

Emendou com “respeita a Constituição”, referindo-se ao pressuposto de que o poder emana do povo, em referência ao conflito com a visão do STF, segundo o qual a democracia deve ser regulada por juízes que se acham “técnicos”. Lembrou que “estávamos à beira do socialismo” referindo-se à política externa companheira dos ex-governos de esquerda de Lula e Dilma com regimes ditatoriais e altamente inadimplentes, o que é uma grande verdade. Apontou o dedo para Maduro, que chamou de ditador bolivariano.