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Evair de Melo

Artigo de Opinião

É deputado federal, vice-líder do governo na Câmara e autor do projeto de lei que visa diminuir impactos da pandemia de Covid-19 às Apaes
Evair de Melo

Dia Nacional das Apaes é marcado por luta pelo fortalecimento da instituição

Movimento apaeano é exemplo da cidadania e solidariedade, que mesmo em tempos de crise segue mudando vidas em todo o país
Evair de Melo
É deputado federal, vice-líder do governo na Câmara e autor do projeto de lei que visa diminuir impactos da pandemia de Covid-19 às Apaes

Públicado em 

11 dez 2021 às 02:00
Cuidar do próximo é uma das mais nobres missões que alguém pode seguir. E quando se trata de uma instituição que cumpre com essa função essencial na sociedade capixaba, a Apae é destaque: o movimento, que surgiu no Brasil em 1954, é sinônimo de amor, cidadania e solidariedade. Com um trabalho que atua em diversas frentes, da educação à saúde e assistência social, a Apae fornece qualidade de vida para uma população que um dia já foi invisibilizada e desprotegida.
Por isso, neste 11 de dezembro, é preciso celebrar. Com mais de nove mil pessoas atendidas através das unidades presentes em 40 municípios do Espírito Santo e empregando, direta e indiretamente, mais de 2500 profissionais altamente qualificados, essas organizações são hoje um case de sucesso que nos mostra o poder da empatia.
É preciso lutar dia após dia para fornecer as habilidades, cuidados físicos e oportunidades necessárias para pessoas com deficiência intelectual e física. Mais do que qualidade de vida, é preciso que elas façam parte integrante da nossa sociedade.

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Por isso, durante a pandemia, todo apoio foi necessário: através da Câmara dos Deputados, lutamos para criar políticas que prestassem auxílio como forma de diminuir os impactos causados por esse triste capítulo da nossa história.
A solidariedade se faz cada vez mais necessária. Para além de uma data para celebrar conquistas, é preciso que hoje tenhamos a percepção da importância do trabalho realizado pelas organizações filantrópicas na nossa nação. Seguiremos lutando para fortalecer, valorizar e expandir a cidadania brasileira — em nível político, econômico e social.

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