Dia Nacional das Apaes é marcado por luta pelo fortalecimento da instituição

Cuidar do próximo é uma das mais nobres missões que alguém pode seguir. E quando se trata de uma instituição que cumpre com essa função essencial na sociedade capixaba, a Apae é destaque: o movimento, que surgiu no Brasil em 1954, é sinônimo de amor, cidadania e solidariedade. Com um trabalho que atua em diversas frentes, da educação à saúde e assistência social, a Apae fornece qualidade de vida para uma população que um dia já foi invisibilizada e desprotegida.

Por isso, neste 11 de dezembro, é preciso celebrar. Com mais de nove mil pessoas atendidas através das unidades presentes em 40 municípios do Espírito Santo e empregando, direta e indiretamente, mais de 2500 profissionais altamente qualificados, essas organizações são hoje um case de sucesso que nos mostra o poder da empatia.

É preciso lutar dia após dia para fornecer as habilidades, cuidados físicos e oportunidades necessárias para pessoas com deficiência intelectual e física. Mais do que qualidade de vida, é preciso que elas façam parte integrante da nossa sociedade.

Por isso, durante a pandemia, todo apoio foi necessário: através da Câmara dos Deputados , lutamos para criar políticas que prestassem auxílio como forma de diminuir os impactos causados por esse triste capítulo da nossa história.