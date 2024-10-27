Dia Mundial Sem Papel: quanto a gente consome ao longo da vida?

O Dia Mundial Sem Papel, celebrado anualmente em 27 de outubro, é uma oportunidade valiosa para refletirmos sobre o impacto do consumo de papel em nosso planeta. Um estudo da PwC (PricewaterhouseCoopers), uma das maiores multinacionais de consultoria e auditoria do mundo, indica que o consumo de papel no Brasil é de cerca de 50 kg por habitante/ano. Considerando a expectativa de vida de 75 anos, isso totaliza impressionantes 3,750 toneladas de papel por indivíduo ao longo da vida. Essa demanda não é apenas um número; ela representa uma significativa pressão sobre os recursos naturais.
Para se ter uma ideia do impacto ambiental, estima-se que cada pessoa contribua para o desmatamento de aproximadamente 100 árvores ao longo de sua vida, uma estatística alarmante que ressalta a urgência da adoção de práticas mais sustentáveis.
No contexto local, o Diário Oficial do Espírito Santo (DOE) publica cinco edições por semana, totalizando cerca de 20 edições mensais e aproximadamente 240 edições anualmente. Se essas edições fossem impressas, o consumo de papel seria considerável: cerca de 2 toneladas de papel por ano apenas para a impressão dessas publicações.
Felizmente essa realidade alarmante foi repensada há 7 anos, quando a Imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO/ES), autarquia responsável pelo Diário Oficial do Estado, decidiu ressignificar sua participação no mercado com a migração para os meios digitais.
Ao se tornar 100% digital, o DIO/ES não apenas passou a ser uma instituição mais moderna e antenada às mudanças, como também se tornou mais sustentável pela drástica redução do uso do papel e a eliminação de outros insumos de impressão, como tintas e solventes.
Portanto, o Dia Mundial Sem Papel não é apenas um dia para evitar o uso de papel; é um convite para reavaliar os hábitos, promover a sustentabilidade e incentivar a inovação em práticas que favoreçam o meio ambiente. Ao adotarmos essas mudanças, principalmente no meio corporativo, não apenas beneficiamos a natureza, mas também contribuímos para um futuro mais sustentável para as próximas gerações.