Dia Internacional da Democracia: por que devemos nos importar?

Em 2007, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 15 de setembro como o Dia Internacional da Democracia. Fruto de uma concepção ocidental como modo de convivência em sociedade, a democracia permite o direito a cada cidadão/cidadã de participar, na esfera pública, das deliberações sobre assuntos que importam a toda a coletividade.

Da democracia clássica às democracias contemporâneas, verifica-se nas várias experiências históricas e em vários lugares do mundo que o referido regime político necessita de permanente cuidado, posto que deve ser encarado como um constante processo de evolução que não é imune a forças reacionárias.

Não existe um modelo pronto e acabado que possa servir a todas as realidades políticas. Os seus princípios basilares (liberdade, igualdade, transparência, responsabilidade, alternância no poder, eletividade, responsabilidade, império da lei) devem ser conformados a cada realidade social, econômica e cultural.

A democracia é dinâmica e multifacetária. Tem uma frase de Adam Przeworski que representa muito bem essa perspectiva: ama a incerteza e será democrático. É da essência da democracia a necessidade do diálogo e respeito às diferenças, pois apesar das regras do jogo, os resultados das decisões são incertos, posto que resultam do pluralismo e da liberdade de ideias.

É nesse sentido que se necessita de constante vigilância, visando impedir agressões contra a democracia. Não podemos esquecer que o nazismo chegou ao poder, na Alemanha, por intermédio do voto popular.

A democracia não pode tolerar aquilo que é intolerável sob o ponto de vista civilizatório. A Constituição brasileira de 1988 consagrou a democracia como princípio estruturante da nossa República. Nessas quase quatro décadas, a nossa democracia suportou várias turbulências, ataques internos e externos. Manteve-se forte, demonstrando amadurecimento das instituições.

Democracia Crédito: pixabay

A lei 14.197/2021, que tipifica os crimes contra o Estado Democrático de Direito, apresenta-se como um bom instrumento jurídico para neutralizar assaltos ao nosso regime democrático. No entanto, ainda carecemos de uma democracia substancial.