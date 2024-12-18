Dezembro Verde: uma reflexão sobre o abandono animal

O último mês do ano chegou, e com ele vem o encanto do Natal, as confraternizações e a expectativa de um novo ano. É tempo de renovar esperanças, planejar viagens e reunir pessoas queridas. É justamente nessa época de celebração que nos deparamos com uma realidade que contrasta com o espírito de solidariedade, o aumento no número de animais abandonados.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 30 milhões de animais vivam em situação de abandono no Brasil, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães (dados de 2022). Esses números não apenas chocam; eles nos convocam à ação. Desde 2015, o Dezembro Verde foi instituído no Brasil, começando no Ceará, por iniciativa do ativista Alex Paiva, com o objetivo de conscientizar a população sobre a gravidade do assunto.
De acordo com o Instituto Pet Brasil, hoje cerca de 4,8 milhões de cães e gatos estão em situação de vulnerabilidade no país. Desse total, apenas 201 mil estão sob os cuidados de ONGs ou grupos de protetores independentes, sendo a grande maioria (92%) gatos.
O Senado Federal reconheceu oficialmente a relevância do tema ao aprovar, em março deste ano, o Projeto de Lei 6.404/2019, que institui o Dezembro Verde no calendário nacional. Embora abandonar animais seja crime desde 1998, conforme a legislação brasileira, os números mostram que ainda temos um longo caminho pela frente.
Abandonar um animal é mais do que um ato cruel, uma sentença de sofrimento para seres que confiam e dependem de nós. Cães e gatos, uma vez domesticados, perdem boa parte de sua capacidade de sobreviver na rua. Enfrentam fome, sede, frio, calor extremo e doenças. Entre as causas mais comuns, que na maioria das vezes podem ser fatais, estão a cinomose (em cães); a esporotricose, FIV e FeLV (em gatos); e a desnutrição, a sarna e a raiva, em ambos. Além disso, a falta de abrigo os expõe ao risco constante de atropelamentos e agressões.
Os traumas psicológicos também são devastadores. Animais abandonados frequentemente manifestam sinais de depressão e ansiedade, refletidos em apatia, perda de apetite e comportamentos autodestrutivos. A saudade daqueles que um dia foram sua família é imensa. Eles não compreendem por que foram deixados para trás, e isso os marcam profundamente.
Dezembro Verde é uma campanha que vai além de alertar sobre as consequências do abandono; ela nos chama a despertar para a responsabilidade que assumimos ao adotar um animal. A decisão de acolher um cão ou gato precisa ser consciente e planejada. Esses seres não são presentes descartáveis ou soluções momentâneas para carência emocional. Eles têm sentimentos, criam laços, dependem de cuidados e, acima de tudo, nos devolvem amor incondicional. Fica a reflexão, olhe para os bichinhos de estimação como parte do espírito de solidariedade que a época inspira.