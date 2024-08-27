Democratização do ensino do inglês é fundamental até para a economia

Você já reparou quantas palavras e expressões em inglês fazem parte do nosso dia a dia? Shopping, call, download, check-in, briefing, delivery, home office, personal trainer… são muitas! A infinidade de exemplos, no entanto, não significa que o idioma seja dominado por muitas pessoas. Pelo contrário.

De acordo com um levantamento conduzido pelo British Council, organização internacional dedicada à educação e às relações culturais, somente 1% dos brasileiros é fluente em inglês. Devido a esse cenário, o Brasil ocupa a 70ª posição na edição de 2023 do Índice de Proficiência em Inglês da EF. O estudo da multinacional de educação analisou as habilidades de inglês de 113 países e territórios.

Com esses dados, podemos concluir que, infelizmente, o ensino do inglês ainda é um privilégio para poucos. Isso porque a maioria dos cursos do idioma é inacessível para uma grande parte da população brasileira. Entre os principais motivos estão os altos valores de mensalidades e material didático.

Dada a importância desse tipo de conhecimento num mundo cada vez mais conectado, é preciso mudar esse cenário. Dominar a língua inglesa traz uma série de benefícios não só para o indivíduo, mas também para empresas e o desenvolvimento da nação.

Segundo o levantamento global da EF, profissionais com habilidades em inglês têm mais acesso à informação, a diferentes experiências educacionais no Brasil e no exterior, a oportunidades profissionais em empresas multinacionais e a salários mais altos.

Empresas com esses profissionais, por sua vez, conquistam vantagem competitiva no mercado. Elas podem apresentar produtos e serviços e fazer negócios com companhias multinacionais do mundo inteiro.

Aprender um novo idioma é um passo importante para a carreira profissional Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay

Além disso, aumentar a proficiência dos brasileiros pode impactar positivamente na economia. Isso porque países que compartilham um idioma podem aumentar suas relações comerciais em até 42%, de acordo com projeções do economista indiano Pankaj Ghemawat.

Não há dúvidas, portanto, que é fundamental democratizar o ensino do inglês no Brasil e fazer com que mais pessoas possam dominar o idioma, inclusive adultos. É errado pensar que só crianças e adolescentes podem aprender uma nova língua.