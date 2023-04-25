CPIs são um elo entre os sistemas político e jurídico em questões importantes

Sede da Assembléia Legislativa do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A violência nunca é banal. E, quando envolve crianças e adolescentes de forma reiterada e abusiva, transforma-se em um fenômeno assustador.

A repetição de ocorrências que vitimizam menores com agressões física, sexual ou psicológica é um sinal vermelho. Isso porque o cenário representa um transbordamento de irracionalidades contra pessoas que, pela sua condição de desenvolvimento, mereciam a maior proteção possível do Estado e da sociedade.

Quando o olhar deveria enxergar crianças e adolescentes como sujeitos detentores de direitos fundamentais, vê-se apenas objetos de intervenção, que recebem a negligência, o descaso e a agressão. Trata-se de um sintoma grave de inversão de valores que não é nada desejável em democracias saudáveis.

Dados estarrecedores analisados pelo comitê científico do Núcleo Ciência pela Infância (NCPI) mostram que, no Brasil, registram-se 673 casos de violência contra crianças de até 6 anos, por dia, sendo que 84% dessas agressões são cometidas por familiares.

O problema fica ainda mais complicado quando também acontece na outra face da moeda. Adolescentes praticando atos infracionais de violência nas escolas, agressão contra professores e alunos. O Brasil lidera o ranking da OCDE de violência nas escolas.

Entre 2002 a 2023, o país contabilizou 23 registros de ataques com extrema violência em escolas, conforme dados da Unicamp, indicando que, além de imprevisíveis, as ocorrências não cessam. A crise explicita a naturalização do ódio, onde devia haver afeto e solidariedade.

Há muitas possíveis causas para esse quadro, que vão desde intensas desigualdades, até impunidades. Tudo isso passa pelas redes, pelo isolamento e pelas estruturas sociais.

O todo é complexo e o tema merece luz. Mas há um ponto de inflexão necessário. A violência que afeta crianças e adolescentes é um problema social grave que deve ser enfrentado tanto pela política, como também pelo Direito.