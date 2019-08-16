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Artigo de Opinião

Educação

Corte de repasses às universidades assassina a qualidade de ensino

É inadmissível em pleno século 21 não reconhecer a importância das instituições públicas e abertas para a sociedade

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 18:44

Publicado em 

16 ago 2019 às 18:44
Corte de repasses às universidades é um assassinato da qualidade de ensino
Rômulo Augusto Penina*
Recentemente, quando o governo federal anunciou um corte de 30% no orçamento das universidades federais de todo o país, a comunidade acadêmica foi pega de surpresa. O então ministro tentou se justificar, mas a verdade é que poucos se deram por satisfeitos. A nossa Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que este ano completou 65 anos de história, é exemplo de ensino de qualidade que honra o país.
> Apagão no Ensino Superior: falta luz e até papel higiênico na Ufes
No mesmo momento em que a população brasileira tem sua paz desconstituída, enfrenta violência, desemprego nas alturas e fome, ela também anseia pela alfabetização e pela liberdade educacional com o objetivo de formar profissionais e cidadãos em todos os setores.
É inadmissível em pleno século 21 não reconhecer a importância das instituições públicas e abertas para a sociedade. Mas isso se faz com recursos e apoio. Só assim entenderemos a sagrada missão da educação.
Desde a implantação da autonomia universitária, todas melhoraram seu desempenho em qualidade e quantidade. A posição do governo em cortar 30% dos recursos do orçamento das universidades não se sustenta, é inviável. Isso porque a instituição não investe em propaganda, as contratações e promoções de docentes são sempre por concurso público e com objetivo para melhorar a sociedade, visando o desenvolvimento do país. Ela é sempre um espaço para discussões e debates, onde todas as ideias e posições são e devem ser respeitadas. O corte na educação justifica as manifestações pela cidade.
Claudia Costin, professora e gestora pública, já afirmou: “Quando o ministro entra em cruzada ideológica contra as universidades, quem perde é o Brasil”. Posições como a do governo em nada acrescenta no diálogo construtivo, principalmente nesta época tão complexa em que todos censuram e acusam.
> Corte de R$ 20 milhões vai afetar funcionamento da Ufes
Como ouvimos por aí, “quem protege a universidade é a própria sociedade a quem ela serve, mas que ainda não conhece em sua plenitude”. Infelizmente, a opção pela redução de repasses não contribui em nada para o debate da qualidade do ensino público do país.
*O autor é ex-reitor da Ufes

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