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Pedro Scarpi Melhorim

Artigo de Opinião

É presidente do Sistema OCB/ES
Pedro Scarpi Melhorim

Cooperativas capixabas movimentam R$ 11,4 bi e reúnem 832 mil cooperados

Números divulgados no Anuário do Cooperativismo Capixaba 2024 mostram a evolução do modelo de negócio no Espírito Santo
Pedro Scarpi Melhorim
É presidente do Sistema OCB/ES

Públicado em 

24 out 2024 às 15:39
No meio corporativo, os dados mostram o reflexo que as organizações projetam por meio de suas estratégias, ações e interação com outros atores. Eles são o espelho que nos permitem enxergar o estado em que a empresa ou instituição se encontra, se podemos ficar satisfeitos com o que vemos e se devemos agir para alterar algum aspecto que não correspondeu ao que era esperado.
Felizmente, a imagem que as cooperativas do Espírito Santo têm refletido nos últimos anos é revigorante, conforme mostram os indicadores do Anuário do Cooperativismo Capixaba 2024 (data-base 2023), divulgado no último dia 3 de outubro pelo Sistema OCB/ES. A publicação traz um panorama da evolução que o cooperativismo tem alcançado no âmbito econômico e social no estado.
De acordo com a publicação, as 112 cooperativas capixabas foram responsáveis por movimentar R$ 14,8 bilhões no último ano, um aumento de 28,9% em comparação com o faturamento delas em 2022. Isso corresponde a uma participação de 6,4% no Produto Interno Bruto (PIB) nominal capixaba.

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Ao considerar os efeitos indiretos e induzidos gerados pelo modelo de negócio nos resultados econômicos do Estado, o impacto no PIB capixaba chega a 10,9%, segundo um estudo realizado pela Futura Inteligência. A pesquisa ainda indica que, para cada R$ 1 gasto ou demandado pelas cooperativas capixabas, há uma adição de R$ 1,30 no valor da produção, de R$ 1,29 no valor adicionado, de 1,59 em emprego gerado e um acréscimo de R$ 0,66 na massa salarial.
Em termos de alcance, o cooperativismo também tem apresentado um crescimento considerável. Já são 832 mil cooperados ligados ao modelo econômico no Espírito Santo, 11,4% a mais que em 2022.
Os empregos mantidos pelas cooperativas capixabas, por sua vez, cresceram 7,2% em relação a 2022, totalizando 11,8 mil colaboradores. Os postos de trabalho estão distribuídos nos diversos ramos e segmentos econômicos em que as coops atuam, como na agropecuária, no varejo, no mercado financeiro, na saúde, na educação, no transporte e na infraestrutura. Ao analisar o quadro de colaboradores por gênero, o protagonismo feminino é evidente, pois as mulheres representam 59,4% dos empregados.
Segundo especialistas, a inclusão só acontece, de fato, quando o colaborador tem condições dignas de trabalho
Cooperativismo Crédito: Pixabay
Outro dado que impressiona é o volume de pessoas envolvidas com o cooperativismo capixaba. De acordo com o anuário recém-lançado, 1,9 milhão de indivíduos estão conectados ao movimento, ou seja, 52% da população capixaba. No cálculo, foram somados o número de cooperados e de colaboradores, sendo multiplicados por 2,7, quantidade estimada de indivíduos por família, de acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A imagem que esses números projetam é extremamente positiva, embora ainda haja margem para uma evolução gradual, e nisso reside o potencial dos dados. Eles são sinceros, objetivos, esclarecedores e impulsionam rumo ao aperfeiçoamento. Por isso, te convido a acessar e conhecer a riqueza de informações condensadas no Anuário do Cooperativismo Capixaba 2024, uma fonte confiável para você se inteirar sobre o impacto do modelo de negócio no Espírito Santo.

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