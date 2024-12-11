Compromisso em fazer de Vitória uma cidade melhor

Um bom político não surge da noite para o dia; ele constrói o caminho e precisa ser escolhido. É com muita humildade que alcancei 5.218 votos na minha primeira candidatura, tornando-me o estreante mais bem votado em Vitória (ES). Esse resultado é fruto de um trabalho que começou há mais de 10 anos, estruturado com muito estudo, capacitação e diálogo com a população, que acolheu um líder em busca de inovação e desenvolvimento para a Capital, por meio principalmente das parcerias com o setor privado, do aumento da segurança e da promoção do turismo e do esporte.

A responsabilidade de defender essas pautas em um mandato exige compromisso e vai além das práticas comuns na política. Um bom vereador busca entender as adversidades, propondo iniciativas para enfrentar os desafios do serviço público, com o objetivo de tornar a gestão mais eficaz e eficiente.

A união dessas duas palavras nunca foi tão importante na gestão pública quanto no atual momento político que vivemos. O Brasil enfrenta um cenário econômico crítico e delicado, o que exige um olhar estratégico para alcançar os objetivos desejados, minimizando gastos. Para isso, é fundamental a qualificação técnica dos profissionais, a transparência nas ações e a desburocratização dos procedimentos internos.

A qualificação técnica dos profissionais que atuam na gestão pública é essencial para garantir a eficiência dos serviços prestados à população. Quando os servidores têm acesso a treinamentos e atualizações em suas áreas, tornam-se mais habilitados a tomar decisões informadas e implementar processos inovadores e eficientes. Isso eleva a qualidade do trabalho, reduz erros que geram retrabalho e aprimora o atendimento às necessidades públicas de forma mais célere e precisa.

A transparência nas ações da gestão pública é um princípio que favorece a confiança e o engajamento da população. Podemos aprofundar essa questão em duas frentes: a transparência dentro do legislativo, promovendo uma política pautada pelo diálogo, e a transparência com o cidadão, garantindo acesso às informações sobre projetos, gastos e processos administrativos. Assim, a fiscalização e o controle social se tornam mais efetivos.

Vista aérea do bairro Enseada do Suá e Praça do Papa em Vitória Crédito: Luciney Araújo

A desburocratização dos processos internos é um passo fundamental para otimizar o funcionamento da gestão pública. Processos excessivamente complexos e lentos geram atrasos na tomada de decisão, dificultam a execução de projetos e aumentam os custos administrativos.