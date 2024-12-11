Compromisso em fazer de Vitória uma cidade melhor

Um bom político não surge da noite para o dia; ele constrói o caminho e precisa ser escolhido. É com muita humildade que alcancei 5.218 votos na minha primeira candidatura, tornando-me o estreante mais bem votado em Vitória (ES). Esse resultado é fruto de um trabalho que começou há mais de 10 anos, estruturado com muito estudo, capacitação e diálogo com a população, que acolheu um líder em busca de inovação e desenvolvimento para a Capital, por meio principalmente das parcerias com o setor privado, do aumento da segurança e da promoção do turismo e do esporte.
A responsabilidade de defender essas pautas em um mandato exige compromisso e vai além das práticas comuns na política. Um bom vereador busca entender as adversidades, propondo iniciativas para enfrentar os desafios do serviço público, com o objetivo de tornar a gestão mais eficaz e eficiente.
A união dessas duas palavras nunca foi tão importante na gestão pública quanto no atual momento político que vivemos. O Brasil enfrenta um cenário econômico crítico e delicado, o que exige um olhar estratégico para alcançar os objetivos desejados, minimizando gastos. Para isso, é fundamental a qualificação técnica dos profissionais, a transparência nas ações e a desburocratização dos procedimentos internos.
A qualificação técnica dos profissionais que atuam na gestão pública é essencial para garantir a eficiência dos serviços prestados à população. Quando os servidores têm acesso a treinamentos e atualizações em suas áreas, tornam-se mais habilitados a tomar decisões informadas e implementar processos inovadores e eficientes. Isso eleva a qualidade do trabalho, reduz erros que geram retrabalho e aprimora o atendimento às necessidades públicas de forma mais célere e precisa.
A transparência nas ações da gestão pública é um princípio que favorece a confiança e o engajamento da população. Podemos aprofundar essa questão em duas frentes: a transparência dentro do legislativo, promovendo uma política pautada pelo diálogo, e a transparência com o cidadão, garantindo acesso às informações sobre projetos, gastos e processos administrativos. Assim, a fiscalização e o controle social se tornam mais efetivos.
A desburocratização dos processos internos é um passo fundamental para otimizar o funcionamento da gestão pública. Processos excessivamente complexos e lentos geram atrasos na tomada de decisão, dificultam a execução de projetos e aumentam os custos administrativos.
A experiência que adquiri como presidente do Conselho Municipal de Segurança Urbana de Vitória (Comsu/ES) foi fundamental para desenvolver habilidades na busca de soluções para os desafios enfrentados. Além disso, durante 10 anos, atuei na Associação de Moradores da Praia do Canto, onde implementei projetos sociais voltados para políticas públicas de segurança comunitária. Essa trajetória reforça meus ideais e compromisso em transformar Vitória em uma cidade melhor para todos os capixabas.