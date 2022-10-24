Como ser um líder medíocre em 5 passos

É muito fácil ser um líder de alta performance com tanto conteúdo e opções disponíveis, mas você já pensou em ser um de baixa performance? Não?! Vou ensinar a ser ainda pior: um líder medíocre. Trago-lhe algumas dicas:

1. Iniba o poder de inovação do seu time. Quem são eles para propor algo na sua frente? Afinal, você sabe mais que os outros, não deixe que tragam soluções, defina-as você mesmo com base no seu “conhecimento de mundo”. Nunca, nunca mesmo, tenha humildade em aprender e principalmente fazer com que sua equipe vá atrás de novo conhecimento. Não caia na armadilha de usar métodos e ferramentas como PDCA, processos ágeis, lean, melhoria contínua, entre outras, elas vão promover isso.

2. Fuja da sua responsabilidade e responsabilize os outros. Principalmente na sua equipe, mas não esqueça das demais áreas, por tudo que der errado, tenha alguém ou uma outra área para culpar e quando seu time fizer o certo, reúna todos e diga que, devido à sua condução, conseguiram acertar. Assim, você garante que todos fiquem sem autonomia e venham para você a todo momento questionar o que fazer, seja nas férias, seja na folga.

Liderança no xadrez Crédito: Pixabay

3. Crie burocracia. Não há como ter um time grande sem inchar seu quadro com áreas corporativas para todo lado, faça os times operacionais e corporativos viverem em “pé de guerra”. Afinal, times que conflitam acabam produzindo para demonstrar para o outro que são melhores. As dificuldades serão “vendidas” como “facilidades”, seu custo pode (e vai, no longo prazo) aumentar e pode ser que isso impacte no seu negócio, mas você terá um “império” para dominar. Atente-se para “pular fora do barco” no momento que perceber que a “bolha” vai estourar.

4. Garanta a falta de sucessor. Lembre-se, seu time sabe muito menos e você não foca em desenvolvimento, só no seu, claro. Aproveite e contrate pessoas que considere piores que você, elas não vão se desenvolver e você pode dominá-las. Na primeira percepção que obtiver que as pessoas do seu time começaram a se desenvolver ou a apontar como líderes: retire-as imediatamente de grandes projetos. Corte-as quando derem opiniões (principalmente aquelas que você ache boas, use depois em um momento oportuno como suas). E não as transfira de área, afinal vai que elas se transformam em suas chefes depois?

5. Negue a realidade. Esta aqui é a matadora, a que mais traz resultado. Fuja completamente da realidade, ignore números, fatos e análises de quem tem expertise no assunto. Assuma você o direcionamento, o que vale é o seu feeling. Você sabe mais, você pode exaltar a sua própria opinião e percepção das situações com base no que acha.

E agora, para refletir: