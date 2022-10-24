Como ser um líder medíocre em 5 passos

É muito fácil ser um líder de alta performance com tanto conteúdo e opções disponíveis, mas você já pensou em ser um de baixa performance? Não?! Vou ensinar a ser ainda pior: um líder medíocre. Trago-lhe algumas dicas:
1. Iniba o poder de inovação do seu time. Quem são eles para propor algo na sua frente? Afinal, você sabe mais que os outros, não deixe que tragam soluções, defina-as você mesmo com base no seu “conhecimento de mundo”. Nunca, nunca mesmo, tenha humildade em aprender e principalmente fazer com que sua equipe vá atrás de novo conhecimento. Não caia na armadilha de usar métodos e ferramentas como PDCA, processos ágeis, lean, melhoria contínua, entre outras, elas vão promover isso.
2. Fuja da sua responsabilidade e responsabilize os outros. Principalmente na sua equipe, mas não esqueça das demais áreas, por tudo que der errado, tenha alguém ou uma outra área para culpar e quando seu time fizer o certo, reúna todos e diga que, devido à sua condução, conseguiram acertar. Assim, você garante que todos fiquem sem autonomia e venham para você a todo momento questionar o que fazer, seja nas férias, seja na folga.
3. Crie burocracia. Não há como ter um time grande sem inchar seu quadro com áreas corporativas para todo lado, faça os times operacionais e corporativos viverem em “pé de guerra”. Afinal, times que conflitam acabam produzindo para demonstrar para o outro que são melhores. As dificuldades serão “vendidas” como “facilidades”, seu custo pode (e vai, no longo prazo) aumentar e pode ser que isso impacte no seu negócio, mas você terá um “império” para dominar. Atente-se para “pular fora do barco” no momento que perceber que a “bolha” vai estourar.
4. Garanta a falta de sucessor. Lembre-se, seu time sabe muito menos e você não foca em desenvolvimento, só no seu, claro. Aproveite e contrate pessoas que considere piores que você, elas não vão se desenvolver e você pode dominá-las. Na primeira percepção que obtiver que as pessoas do seu time começaram a se desenvolver ou a apontar como líderes: retire-as imediatamente de grandes projetos. Corte-as quando derem opiniões (principalmente aquelas que você ache boas, use depois em um momento oportuno como suas). E não as transfira de área, afinal vai que elas se transformam em suas chefes depois?
5. Negue a realidade. Esta aqui é a matadora, a que mais traz resultado. Fuja completamente da realidade, ignore números, fatos e análises de quem tem expertise no assunto. Assuma você o direcionamento, o que vale é o seu feeling. Você sabe mais, você pode exaltar a sua própria opinião e percepção das situações com base no que acha.
E agora, para refletir:
É claro que isso é uma grande ironia, mas eu duvido que vocês nunca tenham tido um “líder” assim. Agora que vocês conhecem esses passos, façam justamente (e totalmente) o contrário no seu dia a dia: usem esses passos como indicadores de que você está fazendo o certo ou não, repense e mude se estiver agindo assim. Nessa ordem:
- Valorize seu time, a linha de frente tem muitas ideias e pode inovar se você semear o ambiente de maneira correta.
- Assuma a responsabilidade individual por acertos e erros, cobre isso do seu time também. Isso gera autonomia e um senso de dono em tudo o que fizerem.
- Tenha aversão à burocracia, não é para deixar de cumprir regras, mas procure otimizar, automatizar e facilitar a vida de quem quer entregar resultado.
- Lidere para o desenvolvimento individual das pessoas, busque o melhor delas. Ninguém é estático, todos temos gaps e podemos atingir resultados diferentes se tivermos direcionamento assertivo.
- Use a realidade a seu favor, seja justo e imparcial, usar o seu feeling é positivo desde que você esteja com o time comprado com as suas ideias e você tenha utilizado de fatos e dados como suporte para a decisão, fora isso vai arrumar gente para “jogar contra”.
- Nunca esqueça que o grande fundamento da liderança é atingir resultado através dos seus liderados e não por si só! Encare a realidade como ela é, desenvolva seu sucessor, seja avesso à burocracia, tenha responsabilidade individual e inove (junto com seu time).