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Felipe Fernandes

Artigo de Opinião

É associado III do Instituto Líderes do Amanhã
Felipe Fernandes

Como ser um líder medíocre em 5 passos

Iniba o poder de inovação do seu time. Quem são eles para propor algo na sua frente? Afinal, você sabe mais que os outros, não deixe que tragam soluções, defina-as você mesmo com base no seu “conhecimento de mundo”
Felipe Fernandes
É associado III do Instituto Líderes do Amanhã

Públicado em 

24 out 2022 às 15:11
É muito fácil ser um líder de alta performance com tanto conteúdo e opções disponíveis, mas você já pensou em ser um de baixa performance? Não?! Vou ensinar a ser ainda pior: um líder medíocre. Trago-lhe algumas dicas: 
1. Iniba o poder de inovação do seu time. Quem são eles para propor algo na sua frente? Afinal, você sabe mais que os outros, não deixe que tragam soluções, defina-as você mesmo com base no seu “conhecimento de mundo”. Nunca, nunca mesmo, tenha humildade em aprender e principalmente fazer com que sua equipe vá atrás de novo conhecimento. Não caia na armadilha de usar métodos e ferramentas como PDCA, processos ágeis, lean, melhoria contínua, entre outras, elas vão promover isso.
2. Fuja da sua responsabilidade e responsabilize os outros. Principalmente na sua equipe, mas não esqueça das demais áreas, por tudo que der errado, tenha alguém ou uma outra área para culpar e quando seu time fizer o certo, reúna todos e diga que, devido à sua condução, conseguiram acertar. Assim, você garante que todos fiquem sem autonomia e venham para você a todo momento questionar o que fazer, seja nas férias, seja na folga. 
Liderança
Liderança no xadrez Crédito: Pixabay
3. Crie burocracia. Não há como ter um time grande sem inchar seu quadro com áreas corporativas para todo lado, faça os times operacionais e corporativos viverem em “pé de guerra”. Afinal, times que conflitam acabam produzindo para demonstrar para o outro que são melhores. As dificuldades serão “vendidas” como “facilidades”, seu custo pode (e vai, no longo prazo) aumentar e pode ser que isso impacte no seu negócio, mas você terá um “império” para dominar. Atente-se para “pular fora do barco” no momento que perceber que a “bolha” vai estourar.  
4. Garanta a falta de sucessor. Lembre-se, seu time sabe muito menos e você não foca em desenvolvimento, só no seu, claro. Aproveite e contrate pessoas que considere piores que você, elas não vão  se desenvolver e você pode dominá-las. Na primeira percepção que obtiver que as pessoas do seu time começaram a se desenvolver ou a apontar como líderes: retire-as imediatamente de grandes projetos. Corte-as quando derem opiniões (principalmente aquelas que você ache boas, use depois em um momento oportuno como suas). E não as transfira de área, afinal vai que elas se transformam em suas chefes depois?

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5. Negue a realidade. Esta aqui é a matadora, a que mais traz resultado. Fuja completamente da realidade, ignore números, fatos e análises de quem tem expertise no assunto. Assuma você o direcionamento, o que vale é o seu feeling. Você sabe mais, você pode exaltar a sua própria opinião e percepção das situações com base no que acha. 
E agora, para refletir:
É claro que isso é uma grande ironia, mas eu duvido que vocês nunca tenham tido um “líder” assim. Agora que vocês conhecem esses passos, façam justamente (e totalmente) o contrário no seu dia a dia: usem esses passos como indicadores de que você está fazendo o certo ou não, repense e mude se estiver agindo assim. Nessa ordem:
  1. Valorize seu time, a linha de frente tem muitas ideias e pode inovar se você semear o ambiente de maneira correta.
  2. Assuma a responsabilidade individual por acertos e erros, cobre isso do seu time também. Isso gera autonomia e um senso de dono em tudo o que fizerem.
  3. Tenha aversão à burocracia, não é para deixar de cumprir regras, mas procure otimizar, automatizar e facilitar a vida de quem quer entregar resultado.
  4. Lidere para o desenvolvimento individual das pessoas, busque o melhor delas. Ninguém é estático, todos temos gaps e podemos atingir resultados diferentes se tivermos direcionamento assertivo.
  5. Use a realidade a seu favor, seja justo e imparcial, usar o seu feeling é positivo desde que você esteja com o time comprado com as suas ideias e você tenha utilizado de fatos e dados como suporte para a decisão, fora isso vai arrumar gente para “jogar contra”.  
  6. Nunca esqueça que o grande fundamento da liderança é atingir resultado através dos seus liderados e não por si só! Encare a realidade como ela é, desenvolva seu sucessor, seja avesso à burocracia, tenha responsabilidade individual e inove (junto com seu time).

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