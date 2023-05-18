Como a meritocracia na atividade policial pode modernizar a segurança pública

O novo perfil epistemológico que se exige para a evolução da atividade policial é a busca por sua natureza humanitária e a fundamentação de suas atividades científicas, em que o delineamento e a personificação da “autoridade policial” como responsável pela condução da referida investigação deve repousar sobre o indivíduo que possua comprovado mérito científico para liderá-la.

Torna-se necessário demonstrar aptidão e capacidade de produzir conhecimentos resultantes de pesquisas em campo ou em bases metodológicas voltadas para a área de segurança pública, a fim de obter resultados satisfatórios sobre o fato criminoso investigado e o gerenciamento das atividades operacionais, baseados no conhecimento empírico e na experiência profissional.

A meritocracia na escolha dos indivíduos que gerenciam a atividade investigativa é de fundamental importância, tendo em vista o acúmulo de informações técnicas e científicas que repousa sobre essa pessoa para a tomada de decisões cruciais buscando o sucesso do ato investigatório.

A atividade policial é complexa e tem caráter transdisciplinar. Sua efetividade depende do bom desempenho de toda equipe, pois não há espaço para o domínio de uma disciplina sobre as demais áreas do conhecimento técnico e científico.

A ciência policial deve ser fundamentada na lógica epistemológica emergente da CF de 1988 contida nos princípios ali preceituados e na moderna doutrina das sociedades democráticas avançadas, buscando constantemente a evolução de técnicas e condutas que compõem os “padrões de ação” determinados pela comunidade, transcendendo seus próprios fundamentos científicos e buscando a grandeza do ideal humanitário.

Entretanto, observa-se severa dificuldade de aceitação da atividade policial por parte da sociedade e em algumas camadas da classe média elitizada e dos níveis sociais privilegiados chega a ser de total antipatia. Desta forma, falar sobre essa área e visualizá-la como atividade científica é o mesmo que o discurso do “lobo solitário uivando no deserto”.

Agentes da Polícia Militar a da Romu Crédito: Fernando Madeira

Os “padrões de policiamento” apresentam deficiências sistêmicas que criam um ciclo vicioso de rejeição pela sociedade civil e enfrenta o desprezo da comunidade acadêmica pressionada por fatores exógenos como a dificuldade encontrada na formulação de pesquisas científicas, os obstáculos administrativos para acesso a dados empíricos, o papel secundário desenvolvido pelas corporações policiais nos grandes eventos históricos na visão social pouco aprofundada do cidadão comum, a atividade de polícia não ser deslumbrante ou atrativa profissionalmente, além da real incompreensão sobre a utilização moderada da força repressora estatal. Soma-se também a essa rejeição a longa história de atos arbitrários e de corrupção que se originou na sociedade colonial brasileira e chega aos dias atuais.

A maior missão da fundamentação das Ciências Policiais está na viabilização da mudança de mentalidade e a implantação paradigmática de uma nova política de segurança pública no país. É necessário que se conclame a classe política representativa, juntamente com os órgãos da sociedade civil para se formular um novo pacto reformista em prol da defesa social brasileira.