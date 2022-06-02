Combate ao cigarro pode começar na cadeira do dentista

Dentes amarelados, manchados, mau hálito, problemas na gengiva e risco de perda dentária compõem a extensa lista Crédito: Freepik

Aquele velho ditado que diz “a saúde começa pela boca” é uma verdade que não se pode negar. Alimentação adequada e higiene oral estão na lista de hábitos que sustentam essa constatação.

Paralelamente, a boca também é uma porta de entrada para muitas doenças. Um dos claros exemplos dessa realidade é o tabagismo, causa de vários tipos de enfermidades que podem até levar à morte.

Ao consumir cigarros, charutos e outros produtos com nicotina, a pessoa já está em situação de risco, uma vez que não existe um nível seguro de consumo do tabaco.

Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que 8 entre 10 pacientes com câncer bucal eram fumantes. Uma doença que, literalmente, começa pela boca, quando a pessoa inala as substâncias químicas.

Com o tempo e a exposição continuada, toda essa toxicidade pode causar sérios danos na cavidade bucal, região da garganta e se espalhar por muitos outros órgãos do corpo.

Um dos maiores desafios para se combater o hábito de fumar é a dependência da nicotina, e por isso a maioria dos fumantes necessita de ajuda e não deve hesitar em buscar auxílio.

Além de identificar doenças que bucais que podem ser causadas pelo cigarro (e inclusive detectá-las em sua fase inicial), o dentista pode ser um grande aliado do fumante que deseja abandonar o vício.

Ir ao dentista regularmente para assegurar a saúde bucal também pode se tornar um incentivo diário em meio a essa luta nada fácil. Como a nicotina compromete a saúde bucal em diversos níveis, desde complicações estéticas até às neoplasias, muitas doenças tratadas na cadeira do dentista são originadas ou potencializadas pelo hábito de fumar. Dentes amarelados, manchados, mau hálito, problemas na gengiva e risco de perda dentária compõem a extensa lista.

À medida que o profissional da odontologia executa tratamentos e desenvolve ações de incentivo com seus pacientes, maiores são as chances do tabagismo ser combatido em meio a essa série de cuidados. Uma recomendação para quem é fumante: converse com seu dentista sobre esse hábito para que, durante o tratamento, comece também uma jornada rumo ao abandono do cigarro.

É provável que o fumante precise buscar outras fontes de ajuda especializada, mas é fundamental dar o primeiro passo e encontrar um aliado para essa jornada que, embora difícil, vai trazer incontáveis ganhos.