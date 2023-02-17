Censo 2022 entra na reta final com canal para quem ainda participou

Censo Demográfico 2022 está na reta final e, nessa última fase, precisamos da sensibilização de toda a população para respondê-lo. A missão do Censo é saber quem somos, quantos habitam o Brasil, como vivemos, do que mais precisamos na educação, na saúde, onde as políticas públicas funcionam e onde precisam ser reforçadas. O resultado da pesquisa é um balizador para políticas públicas congruentes com cada necessidade de determinada região.

Neste Censo, inovamos a pesquisa com a munição dos recenseadores com dispositivos móveis de coleta (DMC). Por meio desses dispositivos, foi possível acessar mapas digitais portáteis, posição dos recenseadores no mapa em tempo real, além de imagens de satélite, com alta resolução, disponíveis para praticamente todas áreas urbanas e rurais.

O monitoramento das áreas cobertas pelos recenseadores consolidou outro ponto positivo do DMC, pois os supervisores tinham uma visão geral dos domicílios visitados e podiam alinhar as rotas em casos de desvios.

Pela primeira vez, captamos as coordenadas geográficas de todos os domicílios. As coordenadas geográficas consistem em um dos métodos mais eficientes de localização, pois permitem identificar qualquer ponto na superfície da Terra por meio dos valores de latitude e longitude. Em 2022, também pela primeira vez, dados do Censo permitirão identificar as populações quilombolas. Além disso, é inédito o tema autismo no radar das estatísticas.

Outro ponto positivo que está em pleno funcionamento até o dia 20 de fevereiro é a abertura do canal 137 para receber ligações de moradores que desejam ser recenseados, mas que por algum motivo não responderam ao Censo. O serviço de utilidade pública está voltado para população de forma que qualquer pessoa, que não tenha sido recenseada, reivindique esse direito e não fique de fora do Censo 2022, garantindo, também, uma cobertura mais precisa do território.

Desse modo, caso o morador ou alguém do domicílio não tenha respondido ao questionário, deverá ligar para 137 gratuitamente e falar com os atendentes do IBGE, durante toda a semana, das 8 às 21h30. O morador pode ligar de qualquer número, fixo ou celular. As ligações são recebidas por atendentes da Central de Atendimento do Censo – CAC e do serviço 0800 do IBGE.

Recenseadores no Censo Demográfico2022 Crédito: Jessica Cândido / Agência IBGE Notícias

O Censo 2022 está na reta final e, agora, é fundamental que a população e os órgãos públicos nos ajudem a cumprir o papel de nortear repartições a respeito de recursos públicos; conhecer com detalhes os recortes específicos da população brasileira; levantar informações estratégicas para a iniciativa privada; conhecer as condições de vida da população e das famílias e obter informações sociodemográficas e econômicas para o meio acadêmico.