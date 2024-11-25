Carrefour e carne brasileira: protecionismo disfarçado de preservação ambiental?

Recentemente, o Ceo Global do Carrefour, Alexandre Bompard, anunciou a suspensão da compra de carne bovina do Brasil sem nenhuma justificativa. Logo depois Thierry Cotillard, Ceo do grupo varejista francês Lês Mousquetaires se pronunciou na mesma linha, dizendo ainda que a medida visa a soberania alimentar, em apoio aos agricultores do seu país. Vale lembrar que antes disso tivemos o episódio da Danone francesa, e ainda o discurso pró-ambiente do comitê organizador das Olimpíadas, que usou o tema para reduzir o fornecimento de proteína animal aos atletas, justificando a medida como uma resposta à preocupação com o desmatamento, quando, na verdade, o objetivo era reduzir o custo.

Esse movimento, amplamente divulgado como uma postura ambientalmente responsável, levanta questões mais profundas sobre a verdadeira motivação por trás de decisões como esta e seu impacto no mercado global. Estaria o discurso de preservação ambiental sendo usado como ferramenta para práticas protecionistas no comércio internacional?

A narrativa de preservação ambiental tem ganhado força globalmente, principalmente em países desenvolvidos. No entanto, há indícios de que essa bandeira possa ser utilizada como ferramenta para proteger mercados domésticos. A França, por exemplo, possui uma forte tradição agrícola e enfrenta pressão de produtores locais para limitar a concorrência de países com custos de produção mais baixos, como o Brasil. Essa prática, conhecida como “protecionismo verde”, utiliza preocupações ambientais para justificar barreiras comerciais. Ao restringir a importação de carne do Brasil, o Carrefour favorece o mercado interno francês, que enfrenta desafios econômicos significativos.

Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo Crédito: Shutterstock

O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, com a União Europeia sendo um de seus mercados-alvo. Decisões como a do Carrefour França podem pressionar a cadeia produtiva brasileira, impactando desde grandes exportadores até pequenos produtores. Em contrapartida, o país tem investido em iniciativas de rastreabilidade, certificação e monitoramento ambiental, mas essas medidas nem sempre são reconhecidas no mercado externo. Além disso, tal boicote pode prejudicar empresas brasileiras que seguem rigorosos padrões ambientais, criando um efeito colateral indesejado: a desvalorização do esforço por práticas sustentáveis, ou seja, estão na contramão do real significado do termo “sustentabilidade”.

O uso de argumentos ambientais para justificar medidas comerciais restritivas pode ser interpretado como uma forma moderna de imperialismo econômico. Países desenvolvidos, que historicamente foram grandes emissores de carbono e exploradores de recursos naturais, agora se posicionam como líderes na luta ambiental, enquanto impõem restrições às nações em desenvolvimento. Essa dinâmica coloca países como o Brasil em uma posição de desvantagem, ao mesmo tempo em que perpetua a desigualdade global no comércio.

No caso específico da carne bovina, o discurso ambiental muitas vezes ignora os avanços tecnológicos e as práticas de mitigação implementadas por setores produtivos brasileiros. Embora a preservação ambiental seja uma causa legítima e urgente, é essencial analisar decisões comerciais sob uma ótica mais ampla. O boicote do Carrefour França à carne brasileira destaca como discursos ambientais podem ser apropriados para atender interesses protecionistas. Para o Brasil, o desafio está em equilibrar a sustentabilidade ambiental com a competitividade no mercado internacional, ao mesmo tempo em que denuncia práticas comerciais que mascaram intenções políticas e econômicas sob o véu da preservação ambiental.

Se o objetivo é, de fato, preservar o meio ambiente, o caminho mais eficaz passa por diálogos transparentes, incentivos a práticas sustentáveis e a valorização de certificações que promovam o equilíbrio entre produção e preservação. A sustentabilidade não deve ser usada como barreira, mas como ponte para uma economia global mais justa e equilibrada, e nós estamos prontos, pois somos exemplo de sustentabilidade, seguimos evoluindo nesse sentido e em breve seremos comprovadamente o maior banco de crédito de carbono do mundo.

Com isso, a indústria e entidades brasileiras reagiram, e desta vez a ação não se resumiu em notas de repúdio, mas em um boicote direto ao Carrefour, gerando debates acalorados sobre os motivos e as possíveis repercussões econômicas e políticas dessa decisão. Frigoríficos como Marfrig, JBS e Masterboi, interromperam o fornecimento de carne, que já atinge 150 lojas do grupo Carrefour no Brasil, afetando redes como Atacadão e Sam’s Club.

Além disso, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), a Sociedade Rural Brasileira (SRB) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) foram enfáticas.

“Se o CEO Global do Grupo Carrefour, Alexandre Bompard, entende que o Mercosul não é fornecedor à altura do mercado francês – que não é diferente do espanhol, belga, árabe, turco, italiano –, as entidades abaixo assinadas consideram que, se não serve para abastecer o Carrefour no mercado francês, não serve para abastecer o Carrefour em nenhum outro país”, escreveram as entidades na nota.