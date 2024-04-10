Brasil é a bola da vez no jogo do empresário Elon Musk

Quando Elon Musk comprou o Twitter e colocou um novo nome, o “X ”, escrevi na própria plataforma social que Musk é o “menino rico da rua, o dono da bola”. A brincadeira começa quando ele quer e termina quando decide que a bola já não é tão divertida e precisa encontrar um novo “toy” para dedicar seus esforços. É um ciclo. Logo mais o assunto cairá em marasmo, e ele procurará outro tópico para “twittar”.

No entanto, Musk não é criança. Ele se comporta como tal — mas não é. E isso, na vida adulta, é um perigo, principalmente quando você tem ao seu favor o dinheiro, totalizando pouco mais de 189 bilhões de dólares, segundo dados da Forbes em 2024, e a influência.

Além disso, ele sabe o poder que tem e sabe muito bem como utilizá-lo; ao comprar o antigo Twitter, ele reconhece o poder da comunicação e, em especial, a comunicação feita nas redes sociais. Musk é um estrategista, sabe quais peças movimentar no tabuleiro da opinião pública e na política.

E é neste momento que o Brasil, mais uma vez, tem a oportunidade para a regularizar as mídias digitais, a fim de combater a proliferação das fake news e ir além, incluindo nos currículos escolares a educação política e midiática. Isso é urgente, já que a cada dois anos o Brasil passa por eleições (presidenciais e municipais) e cada vez mais os discursos — de ódio — estão se polarizando. O país teve a oportunidade nas eleições de 2018, nas de 2022, no golpe do dia 8 de janeiro de 2023 e tem agora.

O Projeto de Lei 2630/2020, foi engavetado no Legislativo, percorreu um caminho de idas e vindas. Isso não é totalmente ruim, pois ajuda a ganhar mais robustez e promove o desenvolvimento de um debate mais completo.

No entanto, enquanto isso não acontece, o Judiciário assume as responsabilidades de fiscalizar e tentar impedir que os algoritmos e a internet continuem a funcionar da forma como é no Brasil, sem regulamentação, como uma “terra de ninguém” onde as pessoas utilizam a liberdade de expressão garantida na Constituição como chancela para disseminar notícias falsas e instilar preconceitos.

Elon Musk Crédito: HANNIBAL HANSCHKE

Entretanto, pessoas como Musk surgem de tempos em tempos, e o dinheiro em um sistema que valoriza o capital faz com que ele permaneça na roda, circule nos espaços, ganhe adeptos e “curtidas” em cima das suas opiniões e bandeiras. Para ele, o embate contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é “divertido e estressante”. Bem típico das redes sociais, ambiente que permite a revolta social, mas promove diversão ao mesmo tempo, por meio das telas.

Ao publicar breves textos em sua rede social, Musk promove um desserviço para a democracia brasileira, que nos últimos anos vive sob ataques. E inflama o debate político para um ângulo que não favorece o fortalecimento da pluralidade permitida, que há espaços para divergências e novas ideias, e é aqui que a liberdade de expressão tem espaço para habitar.