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Artigo de Opinião

Cultura

Bibliotecas precisam ser inovadoras e estar adaptadas à era digital

Com a informação na internet e acessível a todos, as bibliotecas precisam ser laboratórios de aprendizagem

Publicado em 11 de Março de 2019 às 21:02

Publicado em 

11 mar 2019 às 21:02
Bibliotecas na geração digital
Alessandra Pattuzzo*
Vivemos em uma “sociedade do conhecimento” e o papel dos novos bibliotecários cresce em função, responsabilidade e importância. Neste Dia do Bibliotecário, 12 de março, é preciso lembrar que bibliotecário é um profissional da informação, e seu papel não pode estar restrito apenas aos livros. Hoje, esses profissionais também são fortemente influenciados pelas tecnologias digitais e sociais, que transformam o presente e o futuro da profissão.
Diante desse novo contexto, a biblioteca assume um papel de espaço e instrumento facilitador do acesso à informação e do conhecimento, atuando em várias frentes de trabalho. Nela, se busca o desenvolvimento de projetos de inclusão informacional, digital e cultural, sendo os bibliotecários profissionais importantes e facilitadores dessa estratégia.
Com a realidade atual, em que a informação está difundida na internet e muito mais acessível a todos, as bibliotecas precisam ser vistas e utilizadas como laboratórios de aprendizagem, ou ainda, extensão da sala de aula, saindo do conceito teórico de que as bibliotecas são santuários do silêncio. Vistas enquanto organizações, precisam inovar e essa é uma demanda emergente. É preciso repensar seus espaços, incentivar iniciativas focadas na transformação das pessoas a partir do acesso à informação, cultura e do conhecimento. Evidenciando-as cada vez mais como um lugar físico ou virtual, elas devem se tornar um lugar visível quanto à informação e ao incentivo da construção do conhecimento por meio da leitura e da cultura.
Sou bibliotecária e desempenho minha funções com ardor, com paixão, e procuro desenvolver com as qualidades necessárias no exercício da minha função. Acredito fielmente na possibilidade de um espaço, mais inovador, criativo e social mediante ao desejo e da educação continuada dos bibliotecários que assumem esse perfil empreendedor, inovador e criativo, trabalhando com o princípio de transformar o indivíduo.
*A autora é bibliotecária

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