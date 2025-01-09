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José Carlos Buffon Junior

Artigo de Opinião

É empresário do mercado financeiro
José Carlos Buffon Junior

Aumento de gastos: Lula precisa ouvir o que o mercado está dizendo

Apesar de todas as evidências históricas e científicas, o atual ocupante do executivo federal insiste em adotar medidas econômicas ultrapassadas, que não deram certo em nenhum lugar do mundo
José Carlos Buffon Junior
É empresário do mercado financeiro

Públicado em 

09 jan 2025 às 16:23
O ano de 2024 terminou com sinais aparentemente ambíguos: quando olhamos o passado e o presente, podemos ver bons números. Viemos de uma série boa de crescimento do PIB, com taxas de 4,8% em 2021, 3,0% em 2022 e em 2023, de 2,9%. A previsão, de acordo com o Banco Central, é que em 2024 tenhamos um desempenho de 3,5%, números bastante positivos, considerando o histórico recente do Brasil.
Quando tratamos de empregos, também podemos ver números positivos: a taxa de desocupação, conhecida como taxa de desemprego, fechou novembro do ano passado em 6,1%, o menor número da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua. Esse número mostra que existem 6,8 milhões de pessoas em busca de emprego no país. Já o montante de pessoas ocupadas atingiu o recordo de 103,9 milhões.
Porém, quando olhamos as expectativas para o futuro, o cenário é pessimista: o principal índice da bolsa brasileira teve um resultado negativo de –10,3%, o dólar teve uma valorização frente ao real de 27,3% em 2024, a previsão da taxa Selic para o final de 2025 é de 15%, sem falar ainda nas previsões de crescimento econômico para este ano, que só caem, contra as previsões de inflação, que só aumentam.

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Apesar de parecerem dúbios, esses sinais mostram com clareza a realidade brasileira. Os bons números atuais são frutos de uma série de boas decisões tomadas no passado, que geram resultados positivos no presente. Podemos citar entre elas a reforma trabalhista de 2017, o novo marco do saneamento, as privatizações de empresas estatais, como a Eletrobrás, a ampliação do número de concessões, o fortalecimento do mercado de capitais, a autonomia do Banco Central, entre outros.
Da mesma forma que os atos do passado causaram o momento presente, os atos do presente também definirão o nosso país de amanhã e de depois de amanhã, por isso o pessimismo dos investidores e da classe empresarial com o futuro do Brasil.
Direção que o governo der sobre gastos públicos pode ter impacto no mercado financeiro de um modo geral
Gastos públicos Crédito: Mamewmy/Freepik
Apesar de todas as evidências históricas e científicas, o atual ocupante do executivo federal insiste em adotar medidas econômicas ultrapassadas, que não deram certo em nenhum lugar do mundo, principalmente no que diz respeito à expansão dos gastos públicos, gerando assim o aumento da inflação e da dívida pública.
A classe produtiva brasileira já sabe que essa receita de aumento dos gastos públicos e um acréscimo da intervenção estatal na economia não é o caminho certo a ser seguido, temos isso gravado na memória recente do país. O presidente Lula precisa ouvir o que o mercado está dizendo e fazer as mudanças necessárias nas políticas econômicas para podermos ter um país mais próspero. Já sabemos que podemos, e já sabemos o caminho, agora é esperar as medidas corretas.

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