Artesanato no ES: produtos autênticos são cada vez mais valorizados

Artesanato exposto na edição de 2022 da feira ArteSanto, na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Camilla Baptistin

As cores, texturas, mistura de produtos e materiais ancestrais. O artesanato não é apenas uma arte que nasce da história de um povo, mas também exerce um papel atual como o combustível de um desenvolvimento econômico que beneficia milhares de famílias. Cada artefato produzido reflete a identidade e a diversidade do Brasil. Esses produtos, frutos de habilidades hereditárias, transmitem não apenas técnicas tradicionais, mas também estilos de vida distintos.

O reconhecimento do artesanato nacional vem tomando notoriedade no mercado onde produtos autênticos são cada vez mais valorizados. Segundo dados divulgados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), no último ano, o artesanato movimentou em torno de R$ 100 bilhões – cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Esse valor foi produzido por cerca de 8,5 milhões de artesãos que ocupam todas as regiões do país, sendo a maioria mulheres que vivem diretamente da própria produção.

Cada região do país possui suas próprias tradições e especialidades artesanais, ligadas às características naturais e culturais locais. No Espírito Santo essa realidade não é diferente. O Estado, que possui uma das capitais mais antigas do Brasil, tem como tradição a produção manual de diversos produtos. Desde a panela de barro, que é reconhecida como patrimônio cultural do Brasil, até a confecção da casaca, bonecas de palha de milho, o fuxico, flores de concha e a famosa renda de bilros. Mesmo na diversidade, a riqueza do Estado se resume em uma palavra: tradição.

Sendo fruto da diversidade construída ao longo da história, o artesanato capixaba possui influências indígenas, portuguesas, de diversos imigrantes e africanos. Mas, claro, sempre demonstrando a personalidade brasileira. As produções podem ser encontradas em cerâmica, tecidos, metais, tecelagem, pedras, reciclados, sintéticos, papéis, fibras naturais e couro. Assim, esses materiais dão vida a joias, roupas, bolsas, móveis, decoração para casa, vasos e vasos. Independentemente do produto final, o resultado sempre será uma obra de arte.

Segundo o governo do Estado, no Espírito Santo, cerca de 12 mil artesãos estão cadastrados, ou seja, estão registrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab). Contudo, aproximadamente 40 mil pessoas trabalham com artesanato no Estado sem o registro. Esse trabalho realizado movimenta cerca de R$ 2 bilhões, por ano, na economia do Espírito Santo.

Essa realidade é uma consequência do mundo atual onde a produção das artes é feita em massa. A valorização do artesanato é a contrapartida que os apaixonados pelo design e arte encontraram para garantir personalidade e características únicas no ambiente. Com a automatização da confecção de diversos produtos, a partir da integração das impressoras 3D e as Inteligências Artificiais, produtos feitos à mão agregam ainda mais no valor da peça, uma vez que cada produção acaba se tornando única.