Acesso ao ensino superior: por uma Universidade Federal Digital do Brasil

Número de vagas em graduações à distância (EAD) cresceu 45% entre 2018 e 2019 Crédito: Freepik

A educação superior é um componente fundamental no processo de desenvolvimento. De um lado, a formação do capital humano é condição necessária para aumentos de produtividade na economia porque a reestruturação produtiva exige novas habilidades e competências, novos conteúdos e a permanente capacidade de aprender a aprender. De outro, as descobertas do conhecimento, a partir da graduação, representam mais capacidade de reflexão, de pesquisa, de processamento de informações, de debates e de formulações no plano de organização da sociedade.

Embora 17% da população brasileira, mais de 35 milhões de pessoas, não tenham acesso à internet em banda larga, 3G ou 4G em domicílio, o número de estudantes de graduação e pós-graduação sem acesso não chegava a 200 mil alunos em 2018, segundo levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea). Esse dado vai ao encontro de duas fortes tendências que antecedem à crise: i) o crescimento da educação à distância no Ensino Superior e ii) a universalização dos serviços de telecomunicações no Brasil.

Deixemos a segunda tendência com o Programa WI-FI Brasil que está levando conectividade de alta velocidade a todo país. A primeira tendência, o crescimento da educação remota entrou num processo de aceleração. A crise tem sido um catalizador de mudanças, pois a trajetória da educação já incorporava essa tendência.

O isolamento social acelerou essa expansão com muitos cursos de graduação tornando-se híbridos e outros totalmente não presenciais. No mesmo momento, foram desenvolvidas novas estratégias para incorporar melhores práticas pedagógicas e a melhora de desempenho e qualidade é função do tempo.

Dados do Censo da Educação Superior indicam que o número de vagas na graduação em cursos na modalidade à distância (EAD) cresceu 45% entre 2018 e 2019, passando de 7,1 milhões para 10,4 milhões de vagas. Enquanto isso, no mesmo período, a graduação presencial encolheu o número de vagas em 5,2%, passando a ofertar menos 328.832 oportunidades para quem pretendia fazer um curso superior. No setor privado, que captura bem os sinais de mercado, em 2019 de cada 3 vagas abertas, duas eram EAD. E mais: 99% das vagas de ensino remoto foram oferecidas por instituições privadas.

Em 2018, inclusive, tivemos um marco histórico: foi a primeira vez que tivemos mais vagas ofertadas na modalidade à distância do que presencial. A crise na saúde acelerou o processo, mas outros fatores como a crescente dificuldade na mobilidade e a violência urbana reforçam essa tendência.

Questões relativas à flexibilidade de horários e compatibilidade com a nova dinâmica do mercado de trabalho também cooperam com a maior aceitação do ensino remoto. Os custos operacionais, com as possibilidades de escala, completam as variáveis que potencializam as vantagens competitivas do ensino remoto.

Portanto, quando vejo essas tendências educacionais e tecnológicas, proponho ao Ministério da Educação e à Presidência da República a criação de uma Universidade Federal Digital do Brasil. Ainda que as atuais instituições públicas possam se organizar em sistemas e redes, a Universidade Aberta do Brasil é vocacionada para qualificar professores da rede pública.