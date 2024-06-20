A importância da governança em uma nova era do capitalismo

Vivemos um momento histórico marcado por rápidas transformações tecnológicas, climáticas e sociais. A teoria de Kondratiev aponta que estamos adentrando uma nova era do capitalismo e, nesse cenário, a prosperidade das organizações depende não apenas de sua capacidade de competir no mercado, mas também de sua habilidade em se adaptar e responder às demandas desse ambiente imprevisível.

A governança corporativa é a chave para que as organizações atinjam esses objetivos. Proporciona a tomada de decisões informadas, gestão eficaz de riscos e alinhamento com os interesses de todos os stakeholders, com base nos princípios da transparência, integridade, equidade, responsabilização e sustentabilidade.

As novas tecnologias , com destaque para a inteligência artificial (IA), estão redefinindo modelos de negócios e operações em uma velocidade sem precedentes, proporcionando oportunidades, mas também impondo desafios que as empresas precisam abordar com seriedade. A governança corporativa tem papel fundamental nesse cenário, garantindo a adoção responsável e ética dessas tecnologias, promovendo transparência, conformidade regulatória e inovação sustentável.

Além disso, as mudanças climáticas representam uma das maiores ameaças e, simultaneamente, oportunidades para as organizações modernas. Boas práticas de governança corporativa favorecem a implementação de práticas sustentáveis e a mitigação de riscos ambientais . Empresas que incorporam genuinamente o ESG em suas estratégias são mais resilientes e preparadas para enfrentar as exigências de uma sociedade consciente.

A governança corporativa também é vital na gestão das questões sociais. Desigualdade, diversidade e inclusão são tópicos centrais que influenciam a reputação e a viabilidade a longo prazo das organizações. Um sistema de governança bem-estruturado promove a criação de políticas que valorizam a diversidade, promovem a equidade e garantem condições de trabalho justas, contribuindo para um ambiente corporativo mais saudável e produtivo.