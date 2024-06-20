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Adriano Salvi

Artigo de Opinião

É coordenador-geral do Núcleo Espírito Santo do IBGC
Adriano Salvi

A importância da governança em uma nova era do capitalismo

Ao adotar práticas de governança sólidas, as organizações posicionam-se não apenas para sobreviver, mas para prosperar
Adriano Salvi
É coordenador-geral do Núcleo Espírito Santo do IBGC

Públicado em 

20 jun 2024 às 14:00
Vivemos um momento histórico marcado por rápidas transformações tecnológicas, climáticas e sociais. A teoria de Kondratiev aponta que estamos adentrando uma nova era do capitalismo e, nesse cenário, a prosperidade das organizações depende não apenas de sua capacidade de competir no mercado, mas também de sua habilidade em se adaptar e responder às demandas desse ambiente imprevisível.
A governança corporativa é a chave para que as organizações atinjam esses objetivos. Proporciona a tomada de decisões informadas, gestão eficaz de riscos e alinhamento com os interesses de todos os stakeholders, com base nos princípios da transparência, integridade, equidade, responsabilização e sustentabilidade.
As novas tecnologias, com destaque para a inteligência artificial (IA), estão redefinindo modelos de negócios e operações em uma velocidade sem precedentes, proporcionando oportunidades, mas também impondo desafios que as empresas precisam abordar com seriedade. A governança corporativa tem papel fundamental nesse cenário, garantindo a adoção responsável e ética dessas tecnologias, promovendo transparência, conformidade regulatória e inovação sustentável.

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Além disso, as mudanças climáticas representam uma das maiores ameaças e, simultaneamente, oportunidades para as organizações modernas. Boas práticas de governança corporativa favorecem a implementação de práticas sustentáveis e a mitigação de riscos ambientais. Empresas que incorporam genuinamente o ESG em suas estratégias são mais resilientes e preparadas para enfrentar as exigências de uma sociedade consciente.
A governança corporativa também é vital na gestão das questões sociais. Desigualdade, diversidade e inclusão são tópicos centrais que influenciam a reputação e a viabilidade a longo prazo das organizações. Um sistema de governança bem-estruturado promove a criação de políticas que valorizam a diversidade, promovem a equidade e garantem condições de trabalho justas, contribuindo para um ambiente corporativo mais saudável e produtivo.
Por fim, a importância da governança corporativa na nova era do capitalismo está diretamente relacionada à capacidade das empresas em se adaptar e inovar diante das mudanças profundas que definem nosso tempo. Ao adotar práticas de governança sólidas, as organizações posicionam-se não apenas para sobreviver, mas para prosperar, criando valor para seus acionistas, colaboradores, clientes e para a sociedade como um todo. Esta é a essência de um capitalismo moderno e responsável, preparado para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades de um futuro incerto.

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