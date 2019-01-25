A digital do povo como marca no Poder Legislativo

Erick Musso*

Quando esta mesa diretora, que encerra seu biênio no próximo dia 31, assumiu, em fevereiro de 2017, a maior meta que nos impusemos foi fazer diferente. Não porque o modelo de gestão anterior estivesse errado, e sim porque havia a necessidade de mudar os estímulos para que os resultados fossem igualmente distintos. Grande pensador chinês, Confúcio reflexionou que muitas vezes “não se pode mudar o vento, mas é possível ajustar as velas do barco para chegar onde se quer”.

Se a meta era fazer diferente, nossa maior missão era aproximar o Poder Legislativo da população. Apesar dos ventos pouco favoráveis – afinal, tínhamos R$ 17 milhões a menos no orçamento –, começamos a implantar uma série de programas com ofertas de serviços gratuitos, graças a um modelo de gestão eficiente e à colaboração de deputados e servidores. Hoje, a Casa tem o Procon, a Delegacia de Defesa do Consumidor, a Procuradoria da Mulher, que atende a vítimas de violência, e um posto de emissão de Carteiras de Identidade. Tudo gratuito. Implantamos o sistema wi-fi, que possibilitou integração e virtualização dos processos no Ales Digital, um programa que vai gerar, gradativamente, economia de até R$ 2 milhões a cada dois anos, somente com a extinção do uso do papel. Outro projeto importante, o Revisa Ales analisou 17 mil leis promulgadas entre 1957 e 2009 e simplificou 3.200 delas em cinco.

Internamente, limpamos a pauta de reivindicações dos servidores, criamos o auxílio-creche e melhoramos os planos de carreira do corpo efetivo. A procuradoria desengavetou quase mil processos que estavam parados. Reabrimos o restaurante, inauguramos um novo estacionamento, reformamos espaços da Casa. Tudo sempre com a intenção de oferecer melhor conforto para quem atende e para quem é atendido aqui.

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo é a primeira totalmente digital do Brasil; ocupa o primeiro lugar em transparência, segundo levantamento da “Folha de S. Paulo”; é a segunda mais eficiente, de acordo com estudo feito pela Universidade de Brasília; e a terceira com menor custo por deputado, segundo dados do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina.

Não é por acaso que nosso grande lema hoje é dizer que temos “a digital do povo em tudo o que a gente faz”. Quanto aos ventos: eles continuam soprando, e nós, ajustando as velas para chegar onde queremos: cada vez mais perto do cidadão capixaba.