A cada inovação, a humanidade deu um salto: o que você tem feito para isso?

Em outubro, no Dia Nacional da Inovação, celebramos as grandes conquistas da humanidade. E essas conquistas são marcadas pela incessante busca por melhorias. Desde os primórdios, nossa capacidade de inovar não só trouxe conforto e praticidade, mas também salvou vidas e nos levou a uma evolução sem precedentes. A inovação é isso: quebrar os paradigmas e transformar o que temos hoje em algo ainda melhor para o amanhã.

Eu trouxe aqui alguns marcos de como o homem agiu de forma criativa e a transformadora em seu meio e que trouxe grandes saltos evolutivos.

Tudo começou com a descoberta do fogo. Mais do que uma simples chama, ele trouxe segurança, alimento cozido, calor e proteção, aumentando as chances de sobrevivência em ambientes hostis. Foi uma das primeiras inovações que, literalmente, aqueceu o caminho da humanidade.

Depois veio a roda, e com ela, o mundo nunca mais foi o mesmo. O deslocamento, antes limitado pela força física, ganhou agilidade. Não era apenas sobre mover-se mais rápido, mas sobre conectar povos, ampliar horizontes e expandir fronteiras. A roda não foi apenas uma invenção — foi um convite à mobilidade que impulsionou a sociedade.

Séculos depois, a eletricidade mudou para sempre a forma como vivemos. A luz elétrica iluminou cidades, prolongou os dias e, indiretamente, aumentou a produtividade e a qualidade de vida. A energia elétrica possibilitou o avanço da ciência e da medicina, abrindo portas para descobertas que salvaram milhões de vidas.

Com a chegada do rádio, o mundo ficou mais próximo. Informações que antes demoravam dias ou semanas para serem transmitidas, com o tempo, o som passou a conectar pessoas e democratizar o acesso ao conhecimento. O rádio foi precursor de uma revolução na comunicação, que ganhou ainda mais força com a TV e mais à frente com a internet, que hoje nos conecta globalmente em tempo real, possibilitando trocas de conhecimento e colaboração entre indivíduos de todas as partes do mundo.

E se a internet já revolucionou a forma como nos comunicamos, a inteligência artificial (IA) está abrindo novas portas para o futuro. Na medicina, por exemplo, a IA auxilia no diagnóstico de doenças com precisão jamais vista, salvando vidas e aumentando a expectativa de vida global. O que antes era impossível, agora é realidade.

O Espírito Santo caminha para se tornar uma referência nacional no ecossistema de inovação do país Crédito: Shutterstock

A cada inovação, a humanidade deu um salto. O fogo trouxe segurança; a roda, mobilidade; a eletricidade, conforto; o rádio e a internet, conexão. E agora, com a inteligência artificial, estamos explorando as fronteiras até então desconhecidas, contribuindo para o desenvolvimento do planeta em uma velocidade jamais vista. Juntas, essas inovações não apenas facilitaram o cotidiano, mas prolongaram nossa vida e aumentaram nossa capacidade de cuidar uns dos outros.