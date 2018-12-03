Aridelmo sai do PTB e se filia ao Novo

Crédito: L4 Comunicação

Letícia Gonçalves - Interina

Candidato ao governo do Estado em outubro, Aridelmo Teixeira filiou-se ao Novo, deixando assim o PTB. A ficha de filiação foi assinada na quarta-feira (28), mas é nesta segunda (03) que ele participa de evento oficialmente como filiado ao novo partido – aqui sem trocadilhos. O evento, para debater a Constituição, será na Fucape, faculdade da qual Aridelmo é sócio.

Ele diz que decidiu desembarcar do PTB por falta de identidade com a cúpula nacional da legenda, comandada por Roberto Jefferson. "Foge muito à nossa ética, ao que a gente prega de nova política. O PTB estadual tem esse espírito, mas falta eco no comando nacional. Isso já não acontece no Novo, que tem um alinhamento nacional com a estadual", afirma o empresário e professor.

O ex-petebista conta, ainda, que não deixou inimigos no antigo partido. "Conversei com ele (Serjão, presidente estadual do PTB) e foi tranquilo, entendeu perfeitamente e me deu apoio. Sem nenhum trauma, muito ao contrário", garante Aridelmo.

Quanto a planos eleitorais futuros, ele apela à terceira pessoa para referir-se a si mesmo: "Ser candidato é um detalhe. O Aridelmo não tem pretensões pessoais".

Aridelmo Teixeira obteve 62.821 votos na disputa pelo Palácio Anchieta, o que corresponde a 3,25% dos votos válidos, ficando em 5º lugar. Atrás dele, somente André Moreira (PSOL), com 1,18%.