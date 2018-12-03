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Vitor Vogas

Aridelmo sai do PTB e se filia ao Novo

O agora ex-petebista disputou o governo do Estado em outubro

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 18:53

Públicado em 

03 dez 2018 às 18:53
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Crédito: L4 Comunicação
Letícia Gonçalves - Interina
Candidato ao governo do Estado em outubro, Aridelmo Teixeira filiou-se ao Novo, deixando assim o PTB. A ficha de filiação foi assinada na quarta-feira (28), mas é nesta segunda (03) que ele participa de evento oficialmente como filiado ao novo partido – aqui sem trocadilhos. O evento, para debater a Constituição, será na Fucape, faculdade da qual Aridelmo é sócio.
Ele diz que decidiu desembarcar do PTB por falta de identidade com a cúpula nacional da legenda, comandada por Roberto Jefferson. "Foge muito à nossa ética, ao que a gente prega de nova política. O PTB estadual tem esse espírito, mas falta eco no comando nacional. Isso já não acontece no Novo, que tem um alinhamento nacional com a estadual", afirma o empresário e professor.
O ex-petebista conta, ainda, que não deixou inimigos no antigo partido. "Conversei com ele (Serjão, presidente estadual do PTB) e foi tranquilo, entendeu perfeitamente e me deu apoio. Sem nenhum trauma, muito ao contrário", garante Aridelmo.
Quanto a planos eleitorais futuros, ele apela à terceira pessoa para referir-se a si mesmo: "Ser candidato é um detalhe. O Aridelmo não tem pretensões pessoais".
Aridelmo Teixeira obteve 62.821 votos na disputa pelo Palácio Anchieta, o que corresponde a 3,25% dos votos válidos, ficando em 5º lugar. Atrás dele, somente André Moreira (PSOL), com 1,18%. 
 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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