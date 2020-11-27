Baixe aqui o e-book do Arena Profissões 2020 de A Gazeta

O Arena Profissões deste ano, assim como tantas outras iniciativas, precisou se reinventar diante da pandemia do coronavírus, que impossibilita reunir presencialmente o público para debater sobre o futuro. Para dar mais visibilidade às discussões sobre o mercado de trabalho e às opiniões dos especialistas que estão acompanhando em tempo real as transformações na sociedade, os conteúdos também estão disponíveis no formato de e-book. Você, leitor, pode fazer o download dos arquivos abaixo e compartilhar com seus contatos em diferentes plataformas.
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