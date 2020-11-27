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Baixe aqui o e-book do Arena Profissões 2020 de A Gazeta

Devido à pandemia, projeto ganhou formato inédito e virtual. Entre as iniciativas, incluiu uma live mediada por Serginho Groisman e página especial

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 12:48
Devido à pandemia, Arena Profissões ganhou um formato virtual, com a disponibilização de um e-book sobre os desafios do mercado de trabalho
Devido à pandemia, Arena Profissões ganhou um formato virtual, com a disponibilização de um e-book sobre os desafios do mercado de trabalho Crédito: Montagem
O Arena Profissões deste ano, assim como tantas outras iniciativas, precisou se reinventar diante da pandemia do coronavírus, que impossibilita reunir presencialmente o público para debater sobre o futuro. Para dar mais visibilidade às discussões sobre o mercado de trabalho e às opiniões dos especialistas que estão acompanhando em tempo real as transformações na sociedade, os conteúdos também estão disponíveis no formato de e-book. Você, leitor, pode fazer o download dos arquivos abaixo e compartilhar com seus contatos em diferentes plataformas.

Arquivos & Anexos

E-book versão desktop

Arena Profissões
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Arquivos & Anexos

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Arena Profissões
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