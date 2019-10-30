Aprenda a remover risco de caneta em tecidos e em estofados

Aprenda a tirar machas de caneta esferográfica de tecidos com dicas de Lucy Mizael Crédito: Reprodução/ tudoela.com

Quem nunca riscou uma roupa de caneta ou flagrou uma criança fazendo arte desenhando lençol, colcha ou sofá com caneta esferográfica? Além disso, quando guardamos a caneta no bolso ainda corremos o risco dela estourar manchando ainda mais o tecido.

Em alguns casos, esfregar uma flanela molhada em álcool ou acetona remove o risco mas por conta da fricção pode desgastar o tecido.

Outra opção é aplicar no risco vinagre de álcool e esfregar com escovinha de dente. Depois aplique detergente incolor ou de coco por cima do vinagre e esfregue mais um pouco. Deixe agir por 10 minutos, esfregue e lave.

Ainda temos mais uma opção: aqueça leite integral e coloque em cima da mancha. Esfregue com escovinha de dente e deixe de molho por 10 a 20 minutos. Esfregue mais um pouco e lave como de costume.

A opção com leite aquecido é a melhor no caso da mancha formada quando a caneta estoura. Vá repetindo a operação, descartando o leite já utilizado e frio, por outro leite aquecido, até a mancha sair por completo.

Manchas de caneta em estofados de tecido

No sofá de tecido use a opção de vinagre com detergente. Aplique o vinagre em pequena quantidade evitando encharcar a espuma do estofado. Para remover os resíduos use uma flanela branca, limpa e úmida e absorva a umidade com pano limpo e seco. Seque com secador de cabelo na temperatura morna.

Manchas de caneta em couro (ecológico ou original)

Misture em um pote duas colheres de glicerina líquida com uma colher de álcool liquido comum. Com ajuda de um algodão ou flanela branca, aplique a mistura no risco, esfregando delicadamente até sair por completo. Esta mistura serve para sofás, bolsas ou qualquer artigo de couro legítimo, couro falso ou ecológico, napa, ou courino de qualquer cor.

A espuma mágica, aquela toda branca vendida em supermercados e lojas de variedades domésticas também tem excelente resultado na remoção de manchas incluindo o risco de caneta esferográfica.

Manchas de marca texto em tecidos

Aplique spray de cabelo, o famoso laquê em uma flanela limpa e seca. Esfregue a flanela na mancha. A medida que for sujando vá mudando o lado do tecido, aplicando mais laquê e voltando a fazer o procedimento. A flanela com laquê funciona como uma borracha que irá apagar o risco de caneta marca texto.