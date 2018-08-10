Apreensão de drogas na Grande Vitória cresce 800% em 2018

Drogas apreendidas pela Polícia Civil em Colatina.Crédito: Gazeta Online
Nos primeiros sete meses do ano, somente na Grande Vitória, o número de apreensões de drogas cresceu 800% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e julho a polícia apreendeu 3,2 toneladas de entorpecentes; em 2017, nos primeiros sete meses, foram 360 quilos.
Coletivos
Também aumentaram muito as abordagens feitas pela Polícia Militar a coletivos. No ano passado, de janeiro a julho, foram 7.786, contra 46.541 em 2018 – aumento de 498%.
Pedestres
O mesmo ocorreu com abordagens a pedestres: 219.468 pessoas no ano passado e 1.069.608 em 2018, representando crescimento de 387%
Presentão
R$ 9,7 milhões, mais ou menos, é o que Rodrigo Coelho vai receber em seus 34 anos como conselheiro do Tribunal de Contas. Isso na ativa. Depois ainda tem a aposentadoria.
Nepostismo
Haddad, o poste de Lula em São Paulo, agora quer ser o poste de Lula no Brasil.
Privatizem já!
Funcionários dos Correios dizem que estão em “estado de greve”. Alguém notou alguma diferença?
Saideira
Dois tradicionais restaurantes estão saindo de cena: o Recanto Baiano (Itaparica), que já fechou as portas, e o Valsugana (Pedra Azul), que encerra suas atividades no dia 9 de setembro.
Quase órfãos
Três dos presidenciáveis favoritos não terão palanque dos seus respectivos partidos no ES: Marina (Rede), Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT). Bolsonaro (PSL) terá: Manato.
Não tem colher de chá
Leitor fez as contas: numa cafeteria na Praia do Suá, uma xícara de chá inglês ou indiano custa
R$ 7. Em outros locais, uma caixa com 20 sachês dos mesmos chás custa R$ 30. Na Europa,
apenas 1,59 euro a caixa.
A inspiração
O senador Magno Malta (PR) alega que é contra a pena de morte, mas em 19/1/2015 ele comentou no Twitter as declarações do presidente da Indonésia em favor da pena capital para os traficantes: “O brasileiro condenado à morte por tráfico... O presidente indonésio nos convida a refletir”.
Terminal do caos
Com a desativação do Terminal do Transcol de Itaparica, o de Vila Velha, que já era péssimo, ficou caótico. Ônibus estão parando longe das baias, filas se formam de maneira desordenada, a insegurança aumentou...
Livro oficial
No início de setembro o governador Paulo Hartung vai lançar o livro “Espírito Santo”, de 92 páginas. Na obra, PH vai contar com seu governo enfrentou a crise e como investiu na área social.
Desce a marvada!
No dia 13 de setembro, produtores, bebedores e bebuns vão criar a Confraria da Cachaça num bar da Praia do Canto. A data escolhida é uma homenagem ao dia nacional da bebida.
Surra no idioma
Para o general Hamilton Mourão, vice de Jair Messias Bolsonaro, os índios são “indolentes”. Segundo os melhores dicionários, indolente significa “insensível, apático, ocioso, preguiçoso” (Aurélio); “indiferente, descuidado, desleixado, negligente” (Houaiss).
Perdão, Camões!
Pois no dicionário Bolsonariano, “indolência” é “a capacidade de perdoar”.
O parque agoniza
Leitor levou seus netos ao Parque Moscoso há poucos dias. Ficou triste com o que viu. Vejam o relato dele:
* Lagos com água verde imprópria para a manutenção de peixes;
* Alamedas sujas;
* Jardins largados ao tempo – “sem trato e sem vida”;
* Fontes sem água e sem refluxos;
* Brinquedos quebrados e sujos ;
* Areia do piso dos brinquedos imunda servindo como repositório de germes, fungos e bactérias;
* Falta de sinalização.
Constatação
Cabo Daciolo é o Tiririca da eleição presidencial.
Eleição
Estão brotando os pedidos de amizade e de curtidas de páginas. Esse fenômeno acontece a cada dois anos.
Alô, eleitor!
Será que algum parlamentar federal capixaba vai apoiar o reajuste salarial dos ministros do STF?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.