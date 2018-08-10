Apreensão de drogas na Grande Vitória cresce 800% em 2018

Drogas apreendidas pela Polícia Civil em Colatina. Crédito: Gazeta Online

Nos primeiros sete meses do ano, somente na Grande Vitória, o número de apreensões de drogas cresceu 800% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e julho a polícia apreendeu 3,2 toneladas de entorpecentes; em 2017, nos primeiros sete meses, foram 360 quilos.

Coletivos

Também aumentaram muito as abordagens feitas pela Polícia Militar a coletivos. No ano passado, de janeiro a julho, foram 7.786, contra 46.541 em 2018 – aumento de 498%.

Pedestres

O mesmo ocorreu com abordagens a pedestres: 219.468 pessoas no ano passado e 1.069.608 em 2018, representando crescimento de 387%

Presentão

R$ 9,7 milhões, mais ou menos, é o que Rodrigo Coelho vai receber em seus 34 anos como conselheiro do Tribunal de Contas. Isso na ativa. Depois ainda tem a aposentadoria.

Nepostismo

Haddad, o poste de Lula em São Paulo, agora quer ser o poste de Lula no Brasil.

Privatizem já!

Funcionários dos Correios dizem que estão em “estado de greve”. Alguém notou alguma diferença?

Saideira

Dois tradicionais restaurantes estão saindo de cena: o Recanto Baiano (Itaparica), que já fechou as portas, e o Valsugana (Pedra Azul), que encerra suas atividades no dia 9 de setembro.

Quase órfãos

Três dos presidenciáveis favoritos não terão palanque dos seus respectivos partidos no ES: Marina (Rede), Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT). Bolsonaro (PSL) terá: Manato.

Não tem colher de chá

Leitor fez as contas: numa cafeteria na Praia do Suá, uma xícara de chá inglês ou indiano custa

R$ 7. Em outros locais, uma caixa com 20 sachês dos mesmos chás custa R$ 30. Na Europa,

apenas 1,59 euro a caixa.

A inspiração

O senador Magno Malta (PR) alega que é contra a pena de morte, mas em 19/1/2015 ele comentou no Twitter as declarações do presidente da Indonésia em favor da pena capital para os traficantes: “O brasileiro condenado à morte por tráfico... O presidente indonésio nos convida a refletir”.

Terminal do caos

Com a desativação do Terminal do Transcol de Itaparica, o de Vila Velha, que já era péssimo, ficou caótico. Ônibus estão parando longe das baias, filas se formam de maneira desordenada, a insegurança aumentou...

Livro oficial

No início de setembro o governador Paulo Hartung vai lançar o livro “Espírito Santo”, de 92 páginas. Na obra, PH vai contar com seu governo enfrentou a crise e como investiu na área social.

Desce a marvada!

No dia 13 de setembro, produtores, bebedores e bebuns vão criar a Confraria da Cachaça num bar da Praia do Canto. A data escolhida é uma homenagem ao dia nacional da bebida.

Surra no idioma

Para o general Hamilton Mourão, vice de Jair Messias Bolsonaro, os índios são “indolentes”. Segundo os melhores dicionários, indolente significa “insensível, apático, ocioso, preguiçoso” (Aurélio); “indiferente, descuidado, desleixado, negligente” (Houaiss).

Perdão, Camões!

Pois no dicionário Bolsonariano, “indolência” é “a capacidade de perdoar”.

O parque agoniza

Leitor levou seus netos ao Parque Moscoso há poucos dias. Ficou triste com o que viu. Vejam o relato dele:

* Lagos com água verde imprópria para a manutenção de peixes;

* Alamedas sujas;

* Jardins largados ao tempo – “sem trato e sem vida”;

* Fontes sem água e sem refluxos;

* Brinquedos quebrados e sujos ;

* Areia do piso dos brinquedos imunda servindo como repositório de germes, fungos e bactérias;

* Falta de sinalização.

Constatação

Cabo Daciolo é o Tiririca da eleição presidencial.

Eleição

Estão brotando os pedidos de amizade e de curtidas de páginas. Esse fenômeno acontece a cada dois anos.

Alô, eleitor!