Após post eleitoral em página de prefeitura, assessor pede pra sair

A convocação para ato de campanha de Jorge Carreta no Facebook. Crédito: Reprodução/Facebook

O responsável pela postagem no Facebook da Prefeitura de Vila Velha fazendo campanha para o vice-prefeito pediu demissão. Ao blog, o assessor de comunicação da PMVV, Gilberto Medeiros, admitiu que cometeu um erro.

“Eu cometi o erro no Facebook. Achei melhor assim, para não prejudicar o Carreta, nem a PMVV”, disse.

Medeiros acredita que o post ocorreu por falta de atenção. "Foi na hora do almoço e no meu celular, é fácil provar, mas foi um erro amador, não posso atrapalhar os outros por causa de minha falta de atenção".

O CASO

O perfil da PMVV no Facebook postou uma convocação para um bandeiraço de apoio a Carreta. "Vem com a gente", apela a mensagem.

O anúncio convocando o bandeiraço de Jorge Carreta ficou cerca de 20 minutos no ar e foi retirado pela Prefeitura de Vila Velha após a postagem causar grande repercussão nas redes sociais.

Sobre a postagem ilegal nas redes sociais, mais cedo, a prefeitura enviou a seguinte nota oficial ao Blog:

"A Prefeitura de Vila Velha informa que a postagem equivocada – imediatamente corrigida – foi realizada por um servidor da Comunicação que opera as mídias sociais do município. Como este servidor é voluntário de campanha nas horas vagas (almoço e fora do expediente), ele estava operando as mídias sociais em seu horário de almoço e em seu celular pessoal, o que causou o equívoco. Este servidor já foi advertido por ter, por descuido, contrariado a orientação da administração de total impessoalidade e neutralidade em relação ao processo político do período eleitoral".