Após incêndio, bombeiros retiram entulhos de loja na Vila Rubim

A manhã deste domingo (22) está sendo marcada pela retirada das ferragens e entulhos da loja de tecidos que foi destruída por um incêndio na sexta- feira (20), na, no Centro de Vitória.

Segundo o Capitão Bragança, do Corpo de Bombeiros, que acompanha as atividades nesta manhã, o trabalho está ininterrupto desde que o incêndio começou. "Agora estamos no trabalho de rescaldo - que é a retirada do material que ainda está queimando no fundo da edificação a gente consiga combater". Assim como no sábado (21), uma retroescavadeira foi utilizada no domingo pra apagar o fogo, em especial, que estava na parte de baixo dos escombros.

Ele fala sobre o trabalho realizado pelos bombeiros neste domingo e explica a presença de fumaça no local. "O trabalho, hoje, é no qual a gente retira o material que está dentro da edificação e esse material será transportado para locais adequados. As ferragens um destino e os entulhos um outro destino”, detalhou. A fumaça que ainda saía dos escombros fez com que funcionários de um posto de combustíveis próximo à loja usassem máscaras de proteção.