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Fumaça

Após incêndio, bombeiros retiram entulhos de loja na Vila Rubim

Capitão Bragança, do Corpo de Bombeiros, afirma que o momento agora é de retirada do material que "ainda está queimando no fundo da edificação"

Publicado em 

22 set 2019 às 07:18

Publicado em 22 de Setembro de 2019 às 07:18

Bombeiros atuam na retirada de entulhos e ferragens de loja incendiada Crédito: Adalberto Cordeiro
A manhã deste domingo (22) está sendo marcada pela retirada das ferragens e entulhos da loja de tecidos que foi destruída por um incêndio na sexta- feira (20), na Vila Rubim, no Centro de Vitória.
> Bombeiros: "Incêndio na Vila Rubim está totalmente controlado"
Segundo o Capitão Bragança, do Corpo de Bombeiros, que acompanha as atividades nesta manhã, o trabalho está ininterrupto desde que o incêndio começou. "Agora estamos no trabalho de rescaldo - que é a retirada do material que ainda está queimando no fundo da edificação a gente consiga combater". Assim como no sábado (21), uma retroescavadeira foi utilizada no domingo pra apagar o fogo, em especial, que estava na parte de baixo dos escombros.
> Dono de loja na Vila Rubim: "O consolo é que nenhuma vida foi perdida"
Bombeiros atuam na retirada de entulhos e ferragens de loja incendiada Crédito: Adalberto Cordeiro
Ele fala sobre o trabalho realizado pelos bombeiros neste domingo e explica a presença de fumaça no local. "O trabalho, hoje, é no qual a gente retira o material que está dentro da edificação e esse material será transportado para locais adequados. As ferragens um destino e os entulhos um outro destino”, detalhou. A fumaça que ainda saía dos escombros fez com que funcionários de um posto de combustíveis próximo à loja usassem máscaras de proteção. 
Após Incêncio, bombeiros retiram entulhos de loja na Vila Rubim
INTERDIÇÕES
Os oito imóveis que ficam próximos à loja da Vila Rubim continuam temporariamente interditados, porque, segundo a Defesa Civil de Vitória, apesar de o incêndio estar controlado, ele ainda não foi totalmente eliminado. Além disso, as 70 pessoas que foram diretamente afetadas ainda não podem permanecer em suas residências. A prefeitura também destacou que a Defesa Civil continuará monitorando as edificações.

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