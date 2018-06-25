Após "desencontro" de agendas, Hartung chama Juninho ao Palácio

Vinícius Valfré | Interino

O governador Paulo Hartung (MDB) convidou, na noite desta segunda-feira (25), o prefeito de Cariacica, Juninho (PPS), para uma reunião no Palácio Anchieta, nesta terça-feira (26) à tarde. O emedebista vai atualizar o prefeito sobre o edital do Programa Águas e Paisagens, lançado nesta manhã sem a presença do prefeito

Enquanto Hartung fazia os anúncios que beneficiarão Cariacica e Viana com obras de esgotamento, Juninho estava em Brasília assinando um financiamento para obras de infraestrutura. Na capital federal, posou para a foto com a senadora Rose de Freitas (Podemos), que, segundo ela mesma, fez a intermediação do empréstimo.

Juninho e Rose, em Brasília, durante assinatura de financiamento obtido para Cariacica Crédito: Moisés de Oliveira/Assessoria Rose de Freitas

Os R$ 70 milhões serão obtidos via Caixa Econômica Federal por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). O prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), também estava em Brasília com Rose. O empréstimo via Finisa para a Serra será de R$ 100 milhões.

O vice-prefeito Nilton Basílio (PSDB) representou Juninho no Palácio, mas quem roubou a cena como o representante de Cariacica foi o deputado estadual da cidade Marcelo Santos (PDT).

Para além de desencontros de agenda, há uma leitura política a ser feita nos compromissos de lá e de cá. Audifax e Juninho são apoiadores da candidatura da senadora Rose de Freitas ao governo do Estado, assim como o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos). Ela e Hartung são adversários. Mesmo assim, o governador faz acenos amistosos a todos eles.

Como aliados de Rose dizem que a candidatura dela é irreversível, Hartung parece manter os prefeitos por perto, de olho no segundo turno, em uma eventual disputa contra Renato Casagrande (PSB).