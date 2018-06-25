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Vitor Vogas

Após "desencontro" de agendas, Hartung chama Juninho ao Palácio

Durante evento organizado pelo governador, o prefeito de Cariacica estava com Rose de Freitas em Brasília

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 19:45

Públicado em 

25 jun 2018 às 19:45
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Vinícius Valfré | Interino
O governador Paulo Hartung (MDB) convidou, na noite desta segunda-feira (25), o prefeito de Cariacica, Juninho (PPS), para uma reunião no Palácio Anchieta, nesta terça-feira (26) à tarde. O emedebista vai atualizar o prefeito sobre o edital do Programa Águas e Paisagens, lançado nesta manhã sem a presença do prefeito
Enquanto Hartung fazia os anúncios que beneficiarão Cariacica e Viana com obras de esgotamento, Juninho estava em Brasília assinando um financiamento para obras de infraestrutura. Na capital federal, posou para a foto com a senadora Rose de Freitas (Podemos), que, segundo ela mesma, fez a intermediação do empréstimo.
Juninho e Rose, em Brasília, durante assinatura de financiamento obtido para Cariacica Crédito: Moisés de Oliveira/Assessoria Rose de Freitas
Os R$ 70 milhões serão obtidos via Caixa Econômica Federal por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). O prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), também estava em Brasília com Rose. O empréstimo via Finisa para a Serra será de R$ 100 milhões.
O vice-prefeito Nilton Basílio (PSDB) representou Juninho no Palácio, mas quem roubou a cena como o representante de Cariacica foi o deputado estadual da cidade Marcelo Santos (PDT).
Para além de desencontros de agenda, há uma leitura política a ser feita nos compromissos de lá e de cá. Audifax e Juninho são apoiadores da candidatura da senadora Rose de Freitas ao governo do Estado, assim como o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos). Ela e Hartung são adversários. Mesmo assim, o governador faz acenos amistosos a todos eles.
Como aliados de Rose dizem que a candidatura dela é irreversível, Hartung parece manter os prefeitos por perto, de olho no segundo turno, em uma eventual disputa contra Renato Casagrande (PSB).
Com a agenda exclusiva com Juninho, o governador avisa ao mercado que não há qualquer ruído na relação com o prefeito sorridente. Pelo contrário.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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