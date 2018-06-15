"Apenas transferiu o trânsito", diz leitor sobre mudança no pedágio

Pedágio na Terceira Ponte será cobrado apenas no sentido Vila Velha - Vitória Crédito: Eduardo Dias

pedágio na Terceira Ponte será cobrado apenas no sentido Vila Velha — Vitória. Neste novo modelo, o valor cobrado pelo pedágio, que atualmente é de R$ 1, sobe para R$ 2. Inicialmente, a cobrança unidirecional valerá por 30 dias. A partir de domingo (17), o. Neste novo modelo, o valor cobrado pelo pedágio, que atualmente é de R$ 1, sobe para R$ 2. Inicialmente, a cobrança unidirecional valerá por 30 dias.

Essa é uma determinação da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) à Rodosol, que administra a ponte. O objetivo é melhorar a mobilidade na região, diminuindo a retenção de veículos nas cancelas e, com isso, diminuindo os congestionamentos nas vidas de acesso.

A medida dividiu as opiniões dos leitores. No Facebook do Gazeta Online, alguns internautas comemoraram a iniciativa, mas a maioria pede intervenções mais eficazes. Confira alguns comentários:



O pedágio da Terceira Ponte será cobrado só no sentido Vitória. Será que funcionará? Na ponte Rio-Niterói funcionou. Lá, pela ponte são 12 km e pelo contorno da baía de Guanabara mais de 100, passando por Magé, pegando BR 040, com pedágio rodoviário e Linha Vermelha ou Av. Brasil. Ninguém vai pela ponte e volta pela estrada ou vice-versa. Aqui são três quilômetros de ponte e 10 pela Lindenberg. Para quem mora no Centro de Vitória, distância quase igual. Vai ser beleza usar a ponte só no sentido grátis.

Marília Custódio Santos



A medida é muito boa para dar fluidez na Capital. Porém o preço dos pedágios poderia ser menor. R$ 1,50 está de bom tamanho para as despesas de manutenção do trecho.

Marlon Siqueira



É melhor para o motorista, que só para uma vez.

Djalma Aldeci



Trocou 6 por meia dúzia.

Dercilia Almeida Lima Renault



Só não ficou do mesmo tamanho porque, em alguns casos, quem passar de Vila Velha para Vitória e não retornar pelo mesmo trajeto acabará pagando dobrado.

Antonio Gobbi



O valor do pedágio não altera, apenas facilita o retorno, diminuindo o engarrafamento.

Alice Junqueira



A lógica seria não cobrar pedágio. Essa ponte já está mais que paga, manutenção é obrigação dos governantes com o dinheiro de nossos impostos.

Suely Simões

O melhor a se fazer seria o rodízio de placas ou, em horários de pico, impor a faixa da direita exclusiva para ônibus. Quem se atrever a pegar a faixa da direita em horário de pico toma canetada.

Fábio Moraes



Não adianta muito em relação ao trânsito. Você passa o pedágio sem parar e já para 10 metros à frente devido ao fluxo de veículos. Tinham que adotar o rodízio de placas, talvez ajudasse um pouco por algum tempo.

Bernardo Odenwald



Se o valor for bem repassado para melhorias, manutenção etc... acho válido.

Tiago Costa

Só que o trânsito de Vitório e Vila Velha não se limita só à Terceira Ponte! As duas cidades têm que trabalhar em conjunto em relação à mobilidade urbana. Em Vitória, por exemplo, quem sai da Ilha do Boi ou do Shopping Vitória no sentido Centro de Vitória tem que pegar o mesmo sentido de quem vai para a ponte ou para a Serra. Para resolver o problema da Terceira Ponte, primeiro tem que resolver os das vias de acesso! Tem sinal de pedestre de 100 em 100 metros.

Anisio Freichos

Apenas transferiu o trânsito de Vitória pra Vila Velha.

Guilherme Scardova

Rodízio de placas. É mole? O pessoal está achando que Vitória é São Paulo agora. Congestionamento é problema normal nas grandes cidades, no que o governo tem que investir é em transporte público. A Grande Vitória é a única região metropolitana do Sudeste que só tem o ônibus como meio de transporte público. Tem que investir em outros meios de transporte, principalmente para ir de Vila Velha para Vitória. Barcas e catamarãs seriam uma ótima opção, além de conscientizar a população para deixar mais o carro em casa.

Thiago AT



E por que não fazer balsas com travessias de carro em baixo da ponte? Além de ser viável, proporciona mais uma alternativa para o cidadão e contribui com a distribuição do fluxo!

Earle Fabrizio