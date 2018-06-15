"Apenas transferiu o trânsito", diz leitor sobre mudança no pedágio

A partir de domingo (17), o pedágio na Terceira Ponte será cobrado apenas no sentido Vila Velha — Vitória. Neste novo modelo, o valor cobrado pelo pedágio, que atualmente é de R$ 1, sobe para R$ 2. Inicialmente, a cobrança unidirecional valerá por 30 dias.
Essa é uma determinação da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) à Rodosol, que administra a ponte. O objetivo é melhorar a mobilidade na região, diminuindo a retenção de veículos nas cancelas e, com isso, diminuindo os congestionamentos nas vidas de acesso.
A medida dividiu as opiniões dos leitores. No Facebook do Gazeta Online, alguns internautas comemoraram a iniciativa, mas a maioria pede intervenções mais eficazes. Confira alguns comentários:
O pedágio da Terceira Ponte será cobrado só no sentido Vitória. Será que funcionará? Na ponte Rio-Niterói funcionou. Lá, pela ponte são 12 km e pelo contorno da baía de Guanabara mais de 100, passando por Magé, pegando BR 040, com pedágio rodoviário e Linha Vermelha ou Av. Brasil. Ninguém vai pela ponte e volta pela estrada ou vice-versa. Aqui são três quilômetros de ponte e 10 pela Lindenberg. Para quem mora no Centro de Vitória, distância quase igual. Vai ser beleza usar a ponte só no sentido grátis.
Marília Custódio Santos
A medida é muito boa para dar fluidez na Capital. Porém o preço dos pedágios poderia ser menor. R$ 1,50 está de bom tamanho para as despesas de manutenção do trecho.
Marlon Siqueira
É melhor para o motorista, que só para uma vez.
Djalma Aldeci
Trocou 6 por meia dúzia.
Dercilia Almeida Lima Renault
Só não ficou do mesmo tamanho porque, em alguns casos, quem passar de Vila Velha para Vitória e não retornar pelo mesmo trajeto acabará pagando dobrado.
Antonio Gobbi
O valor do pedágio não altera, apenas facilita o retorno, diminuindo o engarrafamento.
Alice Junqueira
A lógica seria não cobrar pedágio. Essa ponte já está mais que paga, manutenção é obrigação dos governantes com o dinheiro de nossos impostos.
Suely Simões
O melhor a se fazer seria o rodízio de placas ou, em horários de pico, impor a faixa da direita exclusiva para ônibus. Quem se atrever a pegar a faixa da direita em horário de pico toma canetada.
Fábio Moraes
Fábio Moraes
Não adianta muito em relação ao trânsito. Você passa o pedágio sem parar e já para 10 metros à frente devido ao fluxo de veículos. Tinham que adotar o rodízio de placas, talvez ajudasse um pouco por algum tempo.
Bernardo Odenwald
Se o valor for bem repassado para melhorias, manutenção etc... acho válido.
Tiago Costa
Só que o trânsito de Vitório e Vila Velha não se limita só à Terceira Ponte! As duas cidades têm que trabalhar em conjunto em relação à mobilidade urbana. Em Vitória, por exemplo, quem sai da Ilha do Boi ou do Shopping Vitória no sentido Centro de Vitória tem que pegar o mesmo sentido de quem vai para a ponte ou para a Serra. Para resolver o problema da Terceira Ponte, primeiro tem que resolver os das vias de acesso! Tem sinal de pedestre de 100 em 100 metros.
Anisio Freichos
Anisio Freichos
Apenas transferiu o trânsito de Vitória pra Vila Velha.
Guilherme Scardova
Guilherme Scardova
Rodízio de placas. É mole? O pessoal está achando que Vitória é São Paulo agora. Congestionamento é problema normal nas grandes cidades, no que o governo tem que investir é em transporte público. A Grande Vitória é a única região metropolitana do Sudeste que só tem o ônibus como meio de transporte público. Tem que investir em outros meios de transporte, principalmente para ir de Vila Velha para Vitória. Barcas e catamarãs seriam uma ótima opção, além de conscientizar a população para deixar mais o carro em casa.
Thiago AT
Thiago AT
E por que não fazer balsas com travessias de carro em baixo da ponte? Além de ser viável, proporciona mais uma alternativa para o cidadão e contribui com a distribuição do fluxo!
Earle Fabrizio
Será que há condições técnicas de transformar a pista? De tarde, transformar em três pistas na direção Vitória – Vila Velha e, pala manhã, inverter. Aí, sim, seria uma boa solução.
Francisco Tosato Borges