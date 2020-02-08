Apaixonado por carnaval vai desfilar dez vezes no Sambão do Povo

Compositor, ritmista e mestre de bateria Douglas Jacaré vai passar dez vezes pelo Sambão do Povo Crédito: Fábio Morais

Douglas Jacaré é sambista que não se contenta com pouco. O compositor, ritmista, intérprete de apoio e mestre de bateria vai passar dez vezes (!!) pelo Sambão do Povo exercendo essas funções. Na quinta-feira (13), Jacaré sai na União Jovem de Itacibá e na Império de Fátima; na sexta-feira (14), nas escolas Pega no Samba, Chega Mais, Chegou o que Faltava e Mocidade da Praia; no sábado – ufa! – desfila na Piedade, na Boa Vista, na Jucutuquara e na São Torquato. Com 28 anos de carnaval, ele já teve 13 sambas vencedores em escolas e com parceiros diversos. Pra lá de animado esse Jacaré.

VOZ EM DIA NO CARNAVAL

A voz é o grande instrumento de trabalho dos cantores. A fonoaudióloga e professora de canto Alza Alves lembra que exercícios de técnica vocal são fundamentais para os intérpretes de samba-enredo. Entre as recomendações da profissional estão o repouso vocal, dormir bem, roupas confortáveis, já que as apertadas interferem na respiração, além de muito líquido como água, água de coco e suco para hidratar as pregas vocais. E, claro, o acompanhamento de profissional para orientar nos exercícios vocais é essencial para a longevidade de uma boa voz.

VOLTA POR CIMA

Kleyson e Amanda, mestre-sala e porta-bandeira da Novo Império Crédito: André Christo

Amanda Ribeiro, primeira porta-bandeira da Novo Império, sofreu acidente num dos ensaios da escola torcendo o pé, mas foi mesmo a mão que sofreu avarias. Na queda, para tentar se proteger, ela segurou o mastro da bandeira com força redobrada e machucou a mão. Recuperada do susto, Amanda reapareceu com todo o gás no ensaio técnico da agremiação nesta semana e brilhou ao lado de Kleyson, o mestre-sala.

A RAINHA BRILHOU

Que foi para o ensaio técnico literalmente com brilho nos olhos foi a rainha da Novo Império, Rayane Rosa. Com lentes de contato e modelito Malévola com faisões, ela arrasou tanto que os fãs fizeram fila para fotos ao lado de Sua Majestade. Na avenida, a moça deu o show de samba habitual. Um imperiano comentou: “Se eu cobrar das pessoas para tirar foto com ela, saio daqui com o estoque de cerveja garantido para o carnaval”.

VENENOSA BRINDA COM CACHAÇA

A Andaraí promete surpresas no desfile do grupo de Acesso, que incluem um canavial na avenida. Com enredo que fala sobre a cachaça, a Venenosa quer levar diversão e conscientização ao falar da típica bebida brasileira. A cachaça será mostrada com irreverência, mas também com o mote “se beber, não dirija” para despertar a atenção dos incautos no trânsito. No último setor da escola virá o Bar do Marinho, tradicional ponto de encontro dos que fizeram e fazem história na verde e rosa de Santa Marta.

NÃO PARA, NÃO PARA!

O coreógrafo de comissão de frente Andrezinho Castro, ao lado de Carlinhos de Jesus Crédito: Andrezinho Castro/ Acervo pessoal

Depois de 20 anos como coreógrafo de comissão de frente, com passagens por Jucutuquara e Novo Império, Andrezinho Castro não estará na função neste ano. Sem negar o samba no pé, ele sairá com os conselheiros da Jucutuquara (escola do coração), na Novo Império e também na Piedade, onde virá no carro da Lapa da malandragem de Chico Buarque. No Rio, desfila na Portela com Carlinhos de Jesus, amigo de muitas danças pelos salões da vida. Da mãe Dilma, da Velha Guarda da Jucutuquara, Andrezinho diz que herdou a energia de 220 volts. É pura faísca esse sambista sem freios.

FALA, SAMBISTA