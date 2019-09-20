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Araras, tucanos, jabutis...

Animais silvestres são apreendidos em parque de exposições no ES

Bichos eram expostos em São Mateus sem autorização dos órgãos competentes. Os animais foram encaminhados ao Projeto Cereias, em Aracruz. Uma pessoa foi conduzida à delegacia

Publicado em 

20 set 2019 às 07:14

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 07:14

Animais silvestres apreendidos em São Mateus Crédito: Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Doze animais silvestres foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental no Parque de Exposições de São Mateus, Região Norte do Estado, na tarde desta quinta-feira (19). Bichos como araras, tucanos e até um emu (ave nativa da Austrália, parecida com o avestruz) eram expostos no local sem autorização dos órgãos competentes.
Segundo a PM, uma equipe esteve no local a pedido do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e encontrou os animais: três araras, três tucanos, dois papagaios, dois jabutis, um quati e um emu.
Animal silvestre apreendido em São Mateus Crédito: Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Como o responsável não tinha autorização legal para expor os bichos, eles foram apreendidos e seriam encaminhados para o Projeto Cereias (Centro de Reintrodução de Animais Selvagens), em Aracruz.
Um suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de São Mateus. Em nota, a Polícia Civil informou que foi lavrado um termo circunstanciado (artigos 29 e 32 da Lei 9.605/97) e o acusado foi liberado após assumir compromisso de comparecer em juízo, por ser um crime de menor potencial ofensivo.
A PM explicou que a Polícia Civil devolveu a tutela dos animais silvestres ao dono depois que ele foi ouvido na delegacia.
NOTA DA PREFEITURA
Em nota, a Prefeitura de São Mateus destacou que os animais apreendidos foram reintegrados à Mini-Fazendinha da Expo Sama na noite de quinta-feira (19).
De acordo com o proprietário dos animais, ao averiguar os documentos e autorizações para a exposição, as autoridades responsáveis constataram que estava tudo em ordem.
 

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