Animais silvestres são apreendidos em parque de exposições no ES

Animais silvestres apreendidos em São Mateus Crédito: Divulgação/Polícia Militar Ambiental

São Mateus, Região Doze animais silvestres foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental no Parque de Exposições de, Região Norte do Estado, na tarde desta quinta-feira (19). Bichos como araras, tucanos e até um emu (ave nativa da Austrália, parecida com o avestruz) eram expostos no local sem autorização dos órgãos competentes.

Segundo a PM, uma equipe esteve no local a pedido do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e encontrou os animais: três araras, três tucanos, dois papagaios, dois jabutis, um quati e um emu.

Animal silvestre apreendido em São Mateus Crédito: Divulgação/Polícia Militar Ambiental

Projeto Cereias (Centro de Reintrodução de Animais Selvagens), em Aracruz. Como o responsável não tinha autorização legal para expor os bichos, eles foram apreendidos e seriam encaminhados para o(Centro de Reintrodução de Animais Selvagens), em Aracruz.

Um suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de São Mateus. Em nota, a Polícia Civil informou que foi lavrado um termo circunstanciado (artigos 29 e 32 da Lei 9.605/97) e o acusado foi liberado após assumir compromisso de comparecer em juízo, por ser um crime de menor potencial ofensivo.

A PM explicou que a Polícia Civil devolveu a tutela dos animais silvestres ao dono depois que ele foi ouvido na delegacia.

NOTA DA PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de São Mateus destacou que os animais apreendidos foram reintegrados à Mini-Fazendinha da Expo Sama na noite de quinta-feira (19).

De acordo com o proprietário dos animais, ao averiguar os documentos e autorizações para a exposição, as autoridades responsáveis constataram que estava tudo em ordem.