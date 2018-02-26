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Leonel Ximenes

André Garcia vai se reunir com general que comanda intervenção no Rio

Garcia vai apresentar o Plano de Contingência do Espírito Santo para a divisa com o Estado vizinho, solicitar que sejam feitas operações integradas com a Polícia do Rio na divisa e tratar questões relacionadas à Inteligência

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 09:49

Públicado em 

26 fev 2018 às 09:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

André Garcia vai se encontrar com o general Braga Netto, interventor federal na segurança do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O secretário estadual da Segurança Pública, André Garcia, vai se encontrar nesta terça-feira (27), às 15h, com o general Braga Netto, interventor federal na segurança do Rio de Janeiro. Garcia vai apresentar o Plano de Contingência do Espírito Santo para a divisa com o Estado vizinho, solicitar que sejam feitas operações integradas com a Polícia do Rio na divisa e tratar questões relacionadas à Inteligência.
A reunião, que será realizada no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, contará também com a participação dos secretários de Segurança de São Paulo e Minas, e com o secretário nacional de Segurança, general Santos Cruz.
Na semana passada, André Garcia se reuniu com os dois colegas da pasta, em São Paulo. Acertaram ações conjuntas com o objetivo de conter uma eventual fuga de bandidos do Rio de Janeiro para os Estados vizinhos.
A expectativa é que o general Braga Netto anuncie nesta terça as primeiras medidas do plano de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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