André Garcia vai se reunir com general que comanda intervenção no Rio

André Garcia vai se encontrar com o general Braga Netto, interventor federal na segurança do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O secretário estadual da Segurança Pública, André Garcia, vai se encontrar nesta terça-feira (27), às 15h, com o general Braga Netto, interventor federal na segurança do Rio de Janeiro. Garcia vai apresentar o Plano de Contingência do Espírito Santo para a divisa com o Estado vizinho, solicitar que sejam feitas operações integradas com a Polícia do Rio na divisa e tratar questões relacionadas à Inteligência.

A reunião, que será realizada no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, contará também com a participação dos secretários de Segurança de São Paulo e Minas, e com o secretário nacional de Segurança, general Santos Cruz.

Na semana passada, André Garcia se reuniu com os dois colegas da pasta, em São Paulo. Acertaram ações conjuntas com o objetivo de conter uma eventual fuga de bandidos do Rio de Janeiro para os Estados vizinhos.