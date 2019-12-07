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Leonel Ximenes

Anatel recebe 117 reclamações de consumidores por dia no ES

Maior parte das queixas dos clientes referem-se a cobranças consideradas injustas ou indevidas das operadoras

Públicado em 

07 dez 2019 às 06:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da Anatel em Brasília: a telefonia celular (pós-paga e pré-paga) é o principal alvo de reclamações no ES Crédito: Anatel
Clientes de operadoras no Espírito Santo têm feito, literalmente, centenas de reclamações diárias para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) sobre a qualidade dos serviços prestados por empresas de telefonia, TV por assinatura, banda larga fixa e afins. De janeiro a outubro, foram 35.636 queixas, uma média de 117 ao dia.
A Vivo lidera as reclamações, com 14.379 registros, contra 8.451 da Oi, 4.548 da Net e 3.094 da Claro. A Tim e a Sky têm 2.503 e 1.445 queixas, respectivamente. A telefonia celular (pós-paga e pré-paga) é o principal alvo de reclamações, com 15.399 registros. Em segundo lugar no ranking da bronca está a banda larga fixa (8.540), seguida da telefonia fixa (7.023), TV por assinatura (4.075) e outros serviços (599).
Das 35.636 reclamações enviadas à Anatel em dez meses, 37,59% são relacionadas a cobranças consideradas injustas e indevidas pelos consumidores. Foram 13.397 de janeiro a outubro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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