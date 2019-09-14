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Expectativa

Alta de Bolsonaro está mantida para 2ª ou 3ª feira, diz porta-voz

O presidente Jair Bolsonaro está "super bem" e caminhou novamente na área interna do hospital

Publicado em 

14 set 2019 às 16:46

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 16:46

Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução | Twitter
O presidente Jair Bolsonaro está "super bem" e caminhou novamente na área interna do hospital. Por ora, segundo informou o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, o presidente continua na base de água, chá e a bolsa de alimentação e a expectativa de alta médica está mantida para segunda ou terça-feira, mas o porta-voz demonstrou otimismo quanto à possibilidade de o presidente ser liberado até mesmo antes desse prazo.
Neste sábado (14), Bolsonaro recebeu visitas apenas de familiares - incluindo a irmã, o cunhado e o sobrinho - e, ainda neste sábado, o médico responsável pelo presidente, Antonio Macedo, deve reavaliar a dieta para decidir se muda da alimentação líquida para a cremosa.
"Acabei de falar com ele. Está super bem, caminhou hoje, recebeu a visita de familiares. À noite, o doutor Macedo vai voltar para fazer uma reavaliação da questão de alimentação. Diminui a endovenosa e começa a aumentar ou começar a inserir a cremosa", informou Barros, em conversa com jornalistas, nesta tarde, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde Bolsonaro se recupera de uma cirurgia realizada no domingo (8), para correção de uma hérnia incisional.
Questionado se Bolsonaro tem conversado com ministros, Barros afirmou que "se está, é muito pouco". "Ele está cumprindo a risca o que o doutor Macedo vem prescrevendo. Ele pega no celular, mas muito pouco. Diferente até da outra cirurgia, em que ele estava até mais antenado", informou o porta-voz, acrescentando que o presidente está "muito comedido" e usando o celular apenas para ler.
Bolsonaro vai assistir ao jogo do Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro neste sábado. Pela manhã, o presidente brincou que levaria um de seus seguranças com o suporte de alimentação para ver o jogo já que ele foi um "bom porta-bandeira".

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