Alinne Rosa faz ensaio para o Carnaval no Centro de Vitória

Alinne Rosa, cantora Crédito: Divulgação

A cantora Alinne Rosa desembarca em Vitória no próximo dia 8 de fevereiro, na Casa 7, no Centro de Vitória. Ela vem diretamente de Salvador para esquentar todo mundo para os dias folia.

LANÇAMENTO DE LIVRO

A Matias Brotas, das galeristas Lara Brotas e Sandra Matias, e o The Gallery Art Residence promovem, no próximo dia 5 de fevereiro, às 19h, o lançamento do livro "José Bechara – Território Oscilante", uma publicação inédita que reúne trabalhos feitos pelo artista carioca nos últimos 10 anos. Além de textos de críticos e curadores que acompanharam a produção constante do artista nesta última década, a publicação tem cerca de 90 imagens das obras de Bechara e do processo de montagem da exposição Território Oscilante. O lançamento acontecerá no The Gallery Art Residence, na Enseada do Suá, Vitória e, na ocasião, o artista receberá convidados para uma noite de autógrafos.

ALMOÇO NA ALDEIA

Renata Gouvea, Renata Rosa e Karla Leal Crédito: Divulgação

Claudia Bortolon, Aurea Brandão e Giovana Santos Crédito: Divulgação

Sandra Sarmento, Graça Abreu e Rita Camata Crédito: Divulgação

FESTA "FICA COMIGO" EM GUARAPARI

Camila Rabello, Marcella Vieira e Juliane Neves: no Café de La Musique Guarapari Crédito: Alisson Demetrio

Junior e Layanna Scardua: em Meaípe Crédito: Leo Gurgel

Vitor Frauches e Ana Paula Dalla: festa em Meaípe Crédito: Leo Gurgel

CURSO TRANSFORMANDO FACES

A dentista Raquel Cabral viaja para São Paulo nesta quarta-feira (29) para para participar do 38º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, maior evento anual de Odontologia do mundo. Lá participa do concorrido curso “Transformando Faces”, com o renomado especialista Igor Costa Alves, responsável pela harmonização facial da apresentadora Xuxa.

INAUGURAÇÃO

Os irmãos Karla e Arthur Bautz inauguram sua nova marca de alianças, nesta quinta-feira (30/01), com um soft opening em seu showroom, em Santa Luíza. O evento também marcará o lançamento do editorial da marca com a presença da noiva do ano, Stephany Pim.

TATUAGEM DE CARNAVAL