Traficante foragido se acidenta em fuga e acaba preso em Marataízes

Um traficante que estava foragido se acidentou ao tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar no bairro Alto Lagoa Funda, em Marataízes, Litoral Sul do Estado, nesta terça-feira (7). Durante um patrulhamento, as equipes da Polícia Militar identificaram uma motocicleta em atitude suspeita. Foi dada ordem de parada, mas o condutor se evadiu e caiu. O Samu/192 foi acionado e a motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Detran.

Após a abordagem, a PM verificou que o homem, que não teve nome e idade divulgados, possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto e tráfico de entorpecentes. Em seguida, as equipes da Força Tática e K9 se deslocaram até a residência do suspeito, onde foi encontrada uma grande quantidade de drogas, totalizando cinco tabletes de maconha, quatro porções de maconha e duas porções de crack, além de uma balança de precisão.