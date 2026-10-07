Operação Legado prende um e busca foragidos em Santa Maria de Jetibá

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (7), durante a segunda fase da Operação Legado, que investiga um grupo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. Outros dois alvos de mandados de prisão preventiva continuam foragidos.





Ao todo, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, cumpre seis mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva. Segundo a corporação, seis investigados foram denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas após a conclusão do inquérito.





Dos seis denunciados, quatro já estão presos e dois permanecem foragidos. Informações sobre o paradeiro dos investigados podem ser repassadas de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia 181.





A primeira fase da Operação Legado foi realizada em 30 de junho. Na ocasião, cinco pessoas, com idades entre 18 e 31 anos, foram presas em flagrante. Também foram apreendidos entorpecentes, mais de R$ 120 mil em espécie e dois veículos de alto valor.