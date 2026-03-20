Mulher morre em colisão entre veículos em Boa Esperança

Uma mulher de 49 anos morreu após um acidente entre uma picape e uma caminhonete na manhã desta sexta-feira (20), na rodovia ES 315, na zona rural de Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, a motorista da caminhonete contou que o veículo que seguia à frente fez uma conversão irregular à esquerda. Ela tentou evitar a colisão, buzinou e freou bruscamente, mas, por causa da pista molhada pela chuva, o carro derrapou e atingiu a lateral da picape. A condutora não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma passageira que estava com ela ficou ferida e foi socorrida pelo Samu/192. Na caminhonete, estavam a motorista e a filha, que também foram levadas ao hospital.