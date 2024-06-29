Mulher morre atropelada em frente ao Parque de Exposições de Cachoeiro

Uma mulher de 69 anos morreu atropelada na madrugada deste sábado (29) em frente ao Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, localizado no bairro Aeroporto, no Sul do Estado. Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta, Neucy de Souza Pinto atravessava a BR 363, momento em que um veículo a atingiu.
A vítima chegou a ser socorrida com lesões graves para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu e foi a óbito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o veículo e o motorista que atropelou Neucy ainda não foram identificados.
O corpo de Neucy foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação.