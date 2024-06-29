Mulher morre atropelada em frente ao Parque de Exposições de Cachoeiro

Neucy de Souza Pinto atravessava pela BR 363, em frente ao Parque de Exposições de Cachoeiro, quando um veículo a atingiu

A vítima chegou a ser socorrida com lesões graves para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu e foi a óbito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o veículo e o motorista que atropelou Neucy ainda não foram identificados.