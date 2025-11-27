Mulher é presa suspeita de furtar 13 bermudas jeans em Linhares
Uma mulher de 28 anos, identificada como Katiely dos Anjos Silva, foi presa, suspeita de furtar 13 bermudas jeans de uma loja de roupas no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o boletim de ocorrência da Guarda Municipal, além das peças, que custavam R$ 99,99 cada, ela levou uma blusa de R$ 19,99, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 1,3 mil. O fato ocorreu na terça-feira (25).
Os agentes que atenderam a ocorrência afirmaram que Katiely foi contida por um segurança da loja, e, no momento da abordagem, ela estava acompanhada de um homem, que conseguiu fugir antes da chegada da corporação. De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi autuada por furto tentado e encaminhada ao presídio de Colatina.