Motorista foge após acidente e morre ao colidir com ônibus na BR 101 no ES

Vítima morreu em acidente com ônibus na BR 101, em São Mateus Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A PRF disse que Carlindo dirigia um Fiat Pálio Weekend, e o ônibus, um Mercedes Benz/Marcopolo Paradiso, era da Viação Águia Branca e fazia a linha Rio de Janeiro - Salvador. A empresa informou para A Gazeta que condutor que morreu teria invadido a contramão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele havia se envolvido em outro acidente instantes antes, sem permanecer no local, cerca de 2 km antes. "Recebemos um acionamento de uma mulher informando que o condutor teria invadido a contramão e batido em seu carro. Informou que o homem estava aparentemente sob efeito de álcool e evadiu do local", disse a corporação.

Houve a necessidade de interdição nos dois sentidos da rodovia logo após o acidente, mas na manhã desta segunda-feira (19) o trânsito já flui normalmente, disse a PRF.