Motorista de aplicativo é mantido refém em porta-malas e leva tiro na Serra

Com os suspeitos foram encontrados uma submetralhadora, 12 munições e sete celulares roubados em Porto Canoa, na Serra Crédito: Polícia Militar

Um motorista de aplicativo foi sequestrado na Avenida Brasília, em Porto Canoa, na Serra, cidade da Região Metropolitana da Grande Vitória, e mantido refém dentro do porta-malas durante a noite desta sexta-feira (26). Enquanto mantiveram a vítima presa, os dois sequestradores realizaram um arrastão pela região. Sete celulares foram roubados durante a ação dos criminosos. De acordo com a apuração da TV Gazeta, o sequestro aconteceu exatamente para usar o veículo nos roubos realizados pela dupla.

Em um dos roubos, uma das pessoas que teve o aparelho eletrônico levado chegou a atirar contra o carro. A bala acabou atingindo de raspão a vítima de sequestro, segundo apuração do repórter Vinicus Collini, da TV Gazeta. O homem foi libertado quando a Polícia Militar identificou o veículo em Nova Carapina II, após denúncias de quem teve o celular roubado.

Segundo a corporação, os dois suspeitos que realizaram o sequestro e o arrastão eram um adolescente de 16 anos e um homem de 22. Eles tentaram fugir quando a equipe deu ordem de parada, mas foram pegos em seguida. Dentro do automóvel, os policiais encontraram o motorista de aplicativo no porta-malas, os celulares roubados, uma submetralhadora e 12 munições.