Motociclista morre em acidente em cruzamento na Norte Sul, na Serra

Um motociclista de 22 anos morreu na noite de sábado (8) após colidir com outra moto no cruzamento da Rodovia Norte Sul com a Avenida João Palácio, em Helio Ferraz, na Serra.

Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que a moto Yamaha seguia na avenida sentido Shopping Mestre Álvaro-Bairro de Fátima, e a moto Honda seguia sentido Serra-Vitória, na rodovia, quando os veículos colidiram no cruzamento.

O condutor da Honda, o rapaz de 22 anos, foi levado para o Vitória Apart Hospital, mas morreu após dar entrada na unidade, segundo a PM. Ainda conforme a corporação, após consulta ao sistema foi verificado que o motociclista que morreu não tinha habilitação para pilotar. Já o condutor da Yamaha, um jovem de 24 anos, foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, mas, de acordo com a Polícia Militar, quando a equipe esteve no local, foi informada que o homem estava no centro cirúrgico.

A Polícia Cientificada (PCIES) informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado às 21h14 de sábado para recolhimento de um corpo do jovem no Apart Hospital, no bairro Boa Vista I, na Serra. O corpo do rapaz de 22 anos foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para a realização da identificação e do exame cadavérico. Posteriormente, será liberado para os familiares.