Motociclista é morto no trajeto para casa em Baixo Guandu
Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (25) na ES 165 próximo ao bairro Operário, em Baixo Guandu, região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que a vítima foi encontrada caída sobre uma motocicleta. Ele trabalhava em um prédio da cidade e, no momento do crime, seguia para casa durante o horário de almoço.
O Corpo de Bombeiros e o Samu/192 foram acionados e atestaram a morte da vítima ainda no local. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Baixo Guandu. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados. A população pode colaborar com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.